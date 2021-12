Aab ei toeta omavalitsusjuhtide palgasüsteemi muutmist

Riigihalduse minister Jaak Aab usub, et volikogud võiks ka edaspidi määrata enda valitud omavalitsusjuhtide palkasid. Isamaa fraktsiooni hinnangul tuleks seadust muuta nii, et töötasusid saaks määrata järgmise volikogu ametiajaks.

Mõnelt müürilt polnud veel plakateidki ära koristatud kui juba kogunesid esimesed volikogud ja omavalitsusjuhtide palgad hakkasid tõusma.

Mõnes vallas pandi juhtide palgale juurde 500, mõnes linnas 1500 eurot. Juurde said pea kõik, erakonnast sõltumata.

Paar nädalat tagasi esitas riigikogu Isamaa fraktsioon eelnõu, mille järgi saaks volikogu tõsta ainult nende vallavanemate, linnapeade, aga ka volikogu esimeeste ja aseesimeeste tasusid, kes astuvad ametisse järgmise volikogu koosseisu ajal, ehk pärast valimisi.

"Siis ei hakata pärast valimisi kõige esimese asjana tegelema iseenda palkadega. Ma arvan, et need rindeteated, mis me nüüd valimiste järel nägime, see vähendab kohalike omavalitsuste usaldusväärsust," ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

Seedri hinnangul on oluline, et nii valijad kui ka need, kes kandideerivad, teaks eesootavaid töötingimusi juba enne valimisi. Riigihalduse minister Jaak Aab soovitab aga valitsusel eelnõu mitte toetada.

"Ma kutsun üles Isamaa volikogu liikmeid igal pool mõistliku palgapoliitika otsuseid tegema. Aga ma arvan, et see ettepanek on suhteliselt populistlik. Ta teab väga hästi, et seadusega sellist asja ette kirjutada ei saa, ütlen otse välja," sõnas Aab.

Aabi sõnul ei luba Seedri ettepanekut toetada põhiseadusesse kirjutatud omavalitsuste autonoomia põhimõte. Seeder sellega ei nõustu.

"Riigikogul on ka kindlasti väga suur autonoomia ja korraldusõigus. Ja põhiseadusest tulenevalt riigikogu liikme tasu sätestab seadus, mida tohib muuta riigikogu järgmise koosseisu kohta. Väga selge suunis ja põhimõtteline lähenemine esindusorganile, kuidas ta oma tasusid reguleerib ja määrab," ütles Seeder.

"See on riigivalitsemise nüanss. Aga omavalitsuse tasandil endiselt kordan, see on omavalitsuse pädevus," ütles Aab.

Aab usub, et kui kellelegi volikogu liikmete palgaotsused ei meeldi, võivad nad nelja aasta pärast hääletuskasti juurde minna ja kedagi teist valida. "See volikogu, kes valimistel on värskelt valitud, on ka värskelt saanud rahva mandaadi. Ja tema esindab ka rahva arvamust," ütles ta.

Ühtlasi tõstab minister esile ohu, et enne valimisi võib volikogu palkadega rumalusi teha. Ja siis oleks järgmised neli aastat keeruline pädevaid juhte leida.

"Selles seisukohas ja hinnangus on ju vastuolu. Üheltpoolt öeldakse, et tekib selline oht, mis on täiesti lapsik. Ja teiselt poolt väidetakse, et usaldame neid valitud juhte ja jätame neile õiguse määrata iseendale palkasid ja hüvitisi," sõnas Seeder.