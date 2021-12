Kallas: teadusnõukoja senised liikmed vajavad puhkust

Irja Lutsar sai Eesti rahvale tuntuks mullu 24. märtsil, kui toonane peaminister Jüri Ratas teatas riigi lukku panekust. Sellest ajast saadik on ta koos teiste teadlastega valitsust nõustanud.

Teisipäeva õhtul sai Irja Lutsar peaministrilt kõne, et uuest aastast on ta sellest ametist prii.

"Täna oli mul 84. kord valitsuses olla, mis tähendab, et 84 esmaspäeva oleme me vähemalt koos käinud ja 84 nädalavahetust on Krista Fischer koguaeg teinud arvutusi, prognoose, vaadanud, mis toimub," sõnas Lutsar. "See on ka teada, et ei olnud vabatahtlik ära minek. Ma olin nõus retke jätkama."

Peaminister Kaja Kallase sõnul ei saanud muudatus tulla üllatusena, sest sellest võimalusest räägiti juba novembris. Teadusnõukoja täielikku välja vahetamist põhjendas ta asjaoluga, et kaks aastat seda tööd oma põhiameti kõrvalt teinud teadlased on väsinud ja vajavad puhkust. Teadlastele tuleb nende väsimine üllatusena.

"Olles ise selle asja sees võib-olla ei märka kõike, aga oluline on see, et meil on teadlasi Eestis, väga tublisid teadlasi palju," sõnas Kallas.

"Oluline on see, et seal oleks immunoloog, keda hetkel ei ole, seal oleks kindlasti viroloog, seal oleks inimene, kes teab haiglate seisu. aga ka siis käitumisteadlane. Kes need konkreetsed inimesed on, läbirääkimised praegu käivad," ütles peaminister.

Koos teistega peab lahkuma ka seni koroonaviiruse levikut modelleerinud Krista Fischer. Peaministri sõnul saab seda tööd jätkata terviseameti analüütik.

"Andemete analüüs kindlasti sinna teadusnõukotta ka tuleb, võib-olla on mõte siduda seda terviseametiga, et tekiks see andmeanalüüs otse, mida terviseamet kasutab ja see side terviseameti ja teadusnõukoja vahel," ütles peaminister.

Terviseminister Tanel Kiige sõnul on igal valitsusjuhil õigus komplekteerida oma meeskonda.

"Mina isiklikult olen rahul Irja Lutsari tööga teadusnõukoja juhina, olen ka rahul teadusnõukoja tööga laiemalt," ütles Kiik.

"Poliitika ja teadusmaailm on väga erinevad asjad ja ma usun, et üks põhjus, miks peaminister mulle helistas on see, et mul on teatud kogemus mõlemast valdkonnast ja selle erinevuse juures me oleme kõik veendunud, et seda teaduspõhist poliitikat peaks rohkem olema," rääkis ameti teadusnõukoja juhina tööd alustav rakubioloogia professor Toivo Maimets.

Kui valitsuse üks suuremaid etteheiteid teadusnõukojale oli aktiivsest meediasuhtlusest tekkinud sõnumisegadus, siis Maimetsa sõnul püüab uus nõukogu seda vältida ning kindlasti lepitakse kokku, kes kuhu ja kuidas teadusnõukoja seisukohti edastama hakkab.