Mänguasjade import ületab koroonaeelset taset

Statistikaamet märgib, et sel aastal võib Eesti lapsi ees oodata varasemast rikkalikum kingisaak. Amet selgitab, et oktoobris imporditi Eestisse 10,1 miljoni euro väärtuses mänguasju. Seda on rohkem kui kriisieelses, 2019. aasta oktoobris, kui mänguasju toodi sisse 9,9 miljoni euro eest.

"Andmed näitavad, et oktoober on kõige suurem mänguasjade impordi kuu, sest siis jõuavad need poelettidele just õigeks ajaks, et jõulukingitusi otsivad lapsevanemad leiaksid eest küllusliku valiku," selgitab statistikaamet.

Eelmisel aastal läks majandusel kehvemini ja see mõjutas ka kuusealust kingikuhja - 2020. aasta oktoobris oli mänguasjade import Eestisse selgelt väiksem kui aasta varem, see sarnanes rohkem 2018. aasta numbritele.

Käesoleva aasta mänguasjad on pärit esmajoones Hiinast (52%), Poolast (7%), Tšehhist (3%) ja Soomest (3%).