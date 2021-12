Migratsioonisurve Leedu-Valgevene piirile on pea lakanud

Leedu-Valgevene piiril on piiriületuskatsete hulk vähenenud ja juba tuleb ette ööpäevi, kus selliseid katseid ei tehta mitte ühtegi. Leedu piirivalvejuhi sõnul on neil Valgevene migratsioonirünnakuga aidanud hakkama saada eraldi lähenemine igale olukorrale.

Dieveniškesi piirkond Leedus asub otsekui poolsaarena Valgevene sees. Mõne nädala eest oli just see kant seal selline, kus migrandid veel aktiivselt Euroopasse pääsu otsisid. Nüüd on kõikjal suhteliselt rahulikuks jäänud, seda tunnevad ka külaelanikud.

"Praegu on, jah, kõik rahulik. Rahulik ja vaikne. Loodame, et nii jääb," ütleb Dieveniškesi elanik Irina.

"Praegu näib, et olukorda on teatud määral deeskaleeritud. Me ei tea küll, millised protsessid täpselt Valgevenes aset leiavad, aga lihtne fakt on, et on organiseeritud kojulendusid ja paljud migrandid on lahkunud," räägib Leedu piirivalve juht Rustamas Liubajevas.

Leedu piirivalvejuhi sõnul on Valgevenesse jäänud eri hinnangutel siiski veel 3000-6000 migranti. Piiriületamisel jäävad praegu vahele eelkõige Aafrikast, Süüriast ja Afganistanist pärit üksikud inimesed, mitte Iraagi pered, nagu kriisi alguses.

Olukord Leedu-Valgevene piiril on pärast pingelist viimast poolaastat rahulikuks muutunud. Seda, et kõik on selleks korraks läbi, leedulased aga veel päris kindlalt öelda ei julge.

Aktiivne kontroll ja piirikaitse jätkuvad. Leedu piiril on õnnestunud vägivaldseid vastasseise ja surmasid vältida. Piirivalvejuhi sõnul ei ole Leedu olnud migrantide jaoks lihtsalt nii atraktiivne siht kui Saksamaa naaberriik Poola. Teiseks on igas olukorras algusest peale otsitud rätseplahendust.

"Piirivalvurid peavad hindama iga situatsiooni eraldi. See tähendab, et mõnedel juhtudel on migrandid vastu võetud, kui on alust seda humanitaarkaalutlustel teha," ütleb Leedu piirivalve juht Rustamas Liubajevas

Alates piiri kinnipanemisest augusti alguses on Leedu humanitaarkaalutlustel vastu võtnud üle 250 migrandi, piiriületuskatseid on olnud üle 7000. Leedu piirivalvejuhi sõnul tuleb aga Euroopa Liidu varjupaigamenetluse süsteemi karmistada, et see ei oleks kuritarvitamiseks nii ahvatlev.