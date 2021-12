USA kohus mõistis Ghislaine Maxwelli seksuaalkuritegudes süüdi

Maxwell mõisteti süüdi kuuest süüdistusest viies. Neist tõsiseim oli inimkaubitsemine alaealise seksuaalse ärakasutamise eesmärgil, mille eest on maksimaalne karistus 40 aastat vangistust.

Ülemmäärad muudes süüdistuspunktides on viis kuni kümme aastat. See tähendab, et Briti meediamoguli Robert Maxwelli 60-aastane tütar võib kogu oma ülejäänud elu trellide taga veeta.

Maxwell istus osavõtmatult Manhattani kohtusaalis, eemaldades aeglaselt maski, et võtta sõõm vett, samal ajal kui kohtunik Alison Nathan luges ette kohtu otsuse iga kuue süüdistuspunkti kohta.

Kuriteod pani Epsteini endine tüdruksõber süüdistuste kohaselt toime aastail 1994–2004.

Epstein suri kohtuprotsessi oodates oma vangikongis New Yorgis 2019. aastal. 66-aastase Epsteini surma üle on palju spekulatsioone, kuid võimud peavad seda enesetapuks.