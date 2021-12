Facebook lobistab USA-s parteisid üksteise vastu

Ajaleht The Wall Street Journal kirjeldab, kuidas Facebook teeb lobitööd nii demokraatide kui vabariiklaste seas, proovides takistada parteideülese mõistmise tekkimist, reguleerimaks sotsiaalmeedia kasutamist.

Facebooki endine töötaja Frances Haugen andis oktoobris kongressi ees ütlusi, kus kritiseeris teravalt Facebooki üksnes kasumile orienteeritud poliitikat. Kohe pärast Haugeni tunnistust hakkas Facebook tegema aktiivset lobi mõlema partei poliitikute seas.

Pärast Haugeni tunnistust hakkas tekkima kongressis parteideülene liit, mille eesmärk oli kehtestada sotsiaalmeediahiiglase tegevuse suhtes karmimad reeglid. Facebook hakkas kohe seda liitu lõhkuma, vahendas The Wall Street Journal.

"Facebookil oli parempoolsetele poliitikutele sõnum: Haugen tahab aidata demokraate. Mitu konservatiivset väljaannet avaldasid seejärel kohe artiklid, milles väideti, et Haugen on demokraatide aktivist," ütlesid asjaga kursis inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

Hiljem hoiatasid Facebooki lobistid demokraate, et vabariiklased keskendusid Facebooki otsusele keelata oma platvormil toetusavaldused Kyle Rittenhouse'ile. Rittenhouse on teismeline ameeriklane, kes tappis rahutuste ajal kaks inimest. Ta sai süüdistuse mõrvas, kohus mõistis ta õigeks.

"Facebook tahtis segada vett, jagada poliitikud parteilise joone järgi ja hoida ära parteiülest liitu," ütlesid asjaga kursis inimesed.

Haugeni paljastused räsisid tugevalt Facebooki mainet. Ettevõtte hakkas kohe oma mainet parandama, kulutades selleks miljardeid dollareid. Täiendavate lekete ärahoidmiseks piirati töötajate ligipääsu ettevõtte andmetele.

Zuckerberg muutis ka Facebooki nime, nüüd on selle nimi Meta. Zuckerbergi sõnul sümboliseerib uus nimi ettevõtte pühendumust "metaversumi" ülesehitamisele.

Facebooki endised juhid väidavad, et Zuckerberg keelas oma töötajatel ka vabandamise. Pärast leket on Facebookist lahkunud mitu tähtsat tippjuhti.

"Kui meie tööd valesti iseloomustatakse, ei kavatse me ka vabandada. Kaitseme oma saavutusi," ütles Facebooki pressiesindaja Andy Stone.

Facebook tunnistas muudatusi oma arendustegevuses ja väidab, et investeerib miljardeid dollareid, et tagada oma kasutajate turvalisus, teatas The Wall Street Journal.

"Facebook kaalus ka Haugeni suhtes hagi esitamist. Siiski leidis firma, et see võib nende mainet veelgi rohkem rikkuda," ütlesid asjaga kursis inimesed.

Mõned poliitikud leiavad, et sotsiaalmeedia reguleerimine on üks väheseid valdkondi, kus mõlemad parteid suudaksid teha edukalt koostööd.

"Tehnoloogiahiiglaste suurim hirm on konservatiivide ja liberaalide ühinemine. Mitte iga päev ei saa kokku vabariiklasest senaator Mike Lee ja demokraadist senaator Amy Kloubachar," ütles konservatiivse grupi ForAmerica juht David Bozell.