Eesti saadab jaanuaris Poola veel ühe kaitseväe üksuse

"Poola kaitseministeerium on Eesti kaitseministeeriumilt küsinud, kas meil oleks võimalik Eesti üksuse rotatsiooni seal pikendada või veel üks uus rotatsioon sinna saata ja kaitseminister Kalle Laanet on põhimõttelise otsuse teinud," ütles kaitseministeeriumi rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Peeter Kuimet.

Kuimeti sõnul saadetakse uus üksus Poola ligikaudu kuuks ehk kuni veebruari keskpaigani. "Juhul kui seal peaksid tegevused varem otsa lõppema, siis võib see üksus sealt varem tagasi tulla, aga praegu me räägime jaanuari keskpaigast kuni veebruari keskpaigani," ütles ta.

Üksuse funktsioonid jäävad Kuimeti sõnul ka jaanuaris laias laastus samaks.

"Me saadame sinna sel korral välja mitte Scoutspataljoni baasil komplekteeritud pioneerirühma, vaid kaitseliidu baasil komplekteeritud kergejalaväerühma, mida on tugevdatud ka mõnede pioneeridega, et üksus oleks võimeline täitma ka tõkestus- ja pioneeriülesandeid, mida seal ka eelmine üksus tegi. Täiendavalt saadame sinna ka nii-öelda kaamerameeskonna ja logistilise toetuselemendi, mis alati selliste üksustega kaasas käib," rääkis ta.

Täpsed ülesanded selguvad Kuimeti sõnul ilmselt jaanuaris kohapeal. "Pigem jäävad need ülesanded sarnaseks nagu pioneeridel. See on jalaväerühm, mis on võimeline täitma ka pioneeriülesandeid," sõnas ta.

Esimesel Poola piirile saadetud üksusel vahetut kontakti reaalsete piiriületajatega ei olnud. "Nad said üldiselt rahulikult piiritara rajada ja muid ülesandeid täita," ütles Kuimet.

Esimene kaitseväe sihtüksus alustas Poola relvajõudude juhtimisel detsembris tööd piiritõkete paigaldamisel Poola-Valgevene piirilõigul. 50-liikmeline pioneeride, luure- ja meediaüksus jääb Poola kuni 1. jaanuarini