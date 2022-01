Esmaspäeval tuleb kuni kolm kraadi sooja

Esmaspäeval on oodata lumesadu ja päeval jõuab temperatuur plusskraadideni.

Ööl vastu pühapäeva liigub kõrgrõhuhari Baltimaade kohalt kagusse ja ühes sellega ka selgem taevas. Seega 2. jaanuar tuleb märgatavalt pilvisem, kuna madalrõhkkonna surve Norra kohalt kasvab ja päeval laieneb selle serv Eesti kohale, mis toob hommikuks saartele tiheda lumesaju. Ka esmaspäeval on olukord madalrõhulohu mõjul sagedaste sajuhoogudega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Öö hakul on ilm selgem, kuid keskööl lääne poolt alates pilvisus järk-järgult tiheneb. Vahetult enne hommikut jõuab tihe lumesadu saartele, mis edasi suundub mandrile. Puhub mõõdukas läänekaare tuul ja õhutemperatuur on -8 kuni -14, selge taeva all lausa kuni -18, saartel ja läänerannikul -1 kuni -7 kraadi.

Hommikul levib lumesadu saartelt mandrile ning kohati tuiskab ja teed on libedad. Tuul puhub lõunakaarest ja õhutemperatuur on -1 kuni -13 kraadi.

Päeval on pilves ja sajab lund, saartel ka lörtsi ja kohati tuiskab. Pärastlõunal sadu hõreneb ja õhtul pöördub ka tuul edelasse ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on -2 kuni -8, saartel kuni +3 kraadi.

Üldiselt jätkub uus aasta sajuselt ja enamasti on see kas lumi või paiguti ka lörts, kuna nagu näha, siis keskmised on liikunud nullile natukene lähemale.