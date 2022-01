Streigid sulgesid Soome metsatööstusettevõtte UPM-i tehased

Varem olid kolm ametiühingut, kes esindavad paberitootmise töölisi, elektrikuid ja juhtivtöötajaid, hoiatanud, et alustavad streiki, kui enne 31. detsembrit ei jõuta uuele kokkuleppele palkades ja töötingimustes, vahendas Reuters.

UPM ja teised metsandustööandjad loobusid kollektiivläbirääkimistest aasta tagasi, öeldes, et tööstus tahab tõsta kasumlikkust, otsides alternatiivseid viise palkades ja töötingimustes kokkuleppimiseks.

Samal ajal kui töötajad on nõudnud UPM-ilt kogu ettevõtet hõlmavat lepingut, on firma ise surunud peale ärispetsiifilisi lepinguid ning allkirjastanud need oma vineeri- ja puidudivisjonidega.

Ametiühingud teatasid, et UPM-i tselluloosi-, paberi- ja biokütuse harude töötajate sõnul tahab UPM läbirääkimiste asemel uusi tingimusi dikteerida

Varem on ametiühingud öelnud, et streik lõpeb 22. jaanuaril, kui enne seda ei jõuta kokkuleppele.

Inderesi analüütik Antti Viljakainen on Reutersile öelnud, et UPM võib eeldada, et streigi põhjustatud kulud on vähemalt kaks korda suuremad kui 30 miljonit eurot, mille tõi kaasa 2020. aastal toimunud eelmine streik.

UPM-i konkurent Stora Enso on sõlminud ametiühingutega kogu ettevõtet hõlmava lepingu.