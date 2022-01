Prokuratuur saatis Pärnu prügifirma endiste juhtide kriminaalasja kohtusse

Prokuratuur süüdistab ettevõtte endist juhatajat Kristo Rossmani, arendusjuhti Ott Sutti ning OÜ Paikre äripartnerit, Danel Tauri, omastamises, dokumentide võltsimises ja nende kasutamises. Rossman ja Sutt on süüdistuse saanud ka enda positsiooni kuritarvitamises ning toimingupiirangu rikkumises.

Samuti on Sutile esitatud süüdistus altkäemaksu võtmises, mis on seotud Oleg Pronini ja tema ettevõtte poolt esitatud arvete maksmisega. Oleg Proninit ning tema ettevõtet süüdistatakse altkäemaksu andmises. Kriminaalmenetlus keskendub OÜ Paikre juhtivtöötajate tegevusele 2016. aastast 2019. aastani, mil peeti kinni kaks OÜ Paikre töötajat.

"Süüdistuse kohaselt maksis OÜ Paikre raamatupidaja Kristo Rossmani korraldusel ja Ott Suti kaasabil ettevõtte vahenditest Rossmani isiklikke ning kolmandate isikute arveid, mil puudus seos OÜ Paikre äritegevusega. Lisaks süüdistab prokuratuur Kristo Rossmani Danel Tauri kaasabil ettevõttele esitatud arve võltsimises," sõnas Lääne Ringkonnaprokuratuuri prokurör Elle Keeman.

Lisaks omastamisele süüdistab prokuratuur, et Ott Suti ja Kristo Rossmani tegevus oli suunatud Ott Suti juhitud OÜ-le Koguja eeliste andmisele. "OÜ-le Koguja määratud madalate hinnamääradega ei kaetud ära jäätmete käitlemise kulusid, mistõttu kahjustati OÜ Paikre majandustulemust," rääkis prokurör.

"Selle menetluse käigus nägime, et kohalik omavalitsus kui ettevõtte omanik, ei viinud läbi piisavat järelevalvet OÜ Paikre tegutsemise üle. Soovitame kõigil omavalitsustel tõhustada enda osalusega ettevõtete majandustegevuse kontrolli, et selliseid juhtumeid ära hoida," rääkis keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepp. "Sest see raha, millega ettevõttele kahjumit tekitati, ei tule kellegi muu kui kohalike elanike taskutest. Kannatada saab seejuures aga aus konkurents ja seaduskuulekate kolleegide maine."

Oma positsiooni kuritarvitamisega tekitasid isikud ettevõttele ligi 181 811 euro suuruse varalise kahju, mille hüvitamiseks on OÜ Paikre esitanud tsiviilhagi. Prokuratuur arestis kriminaalmenetluses süüdistavatega seotud kinnisvara, mitu mootorsõidukit ning sularaha.

Menetlust juhtis Lääne Ringkonnaprokuratuur ja viis läbi keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo. Prokuratuur saatis kriminaalasja kohtusse üldmenetluses ning kohus määras eelistungiks 14. veebruari.