Kolmapäev toob nii lund, lörtsi kui vihma

Kolmapäeval liigub madalrõhkkond Skandinaaviast Soome ja Eesti kohale. Ilm veidi jaheneb, mistõttu sajab öösel mitmel pool nii lund, lörtsi ja ka vihma.

Kolmapäeva pärastlõunal taandub tihedam sadu Eesti kohalt itta, kuid samal ajal jõuavad merelt saartele uued lume-, lörtsi- ja vihmapilved ning levivad õhtul mandrile.

Neljapäeval suundub madalrõhkkond sajupilvedega Venemaa poole ja selle järel pöördub meil õhuvool põhjakaarde ning algab tunduvalt külmema õhu sissevool ühes tugeva tuulega.

Öö vastu kolmapäeva on pilvine ning lume-, lörtsi- ja vihmasadu levib lõunast põhja. Lääne- ja Kesk-Eestis võib ka jäävihma tulla ning mitmel pool on udu ja jäidet. Tuul ei ole märkimiseväärselt tugev ning õhutemperatuur on -4 kuni +1, öö hakul mandri lääne- ja keskosas kohati -7 kraadi.

Kolmapäeva hommik tuleb üldiselt pilvine, kuid Lääne-Eestis esineb ka selgimisi. Sajab nii lund, lörtsi kui ka vihma ja mõnel pool on sadu tihe. Lääne-Eestis puhub valdavalt läänekaare, Ida-Eestis lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi.

Päeval sajab lund ja lörtsi ning paiguti tuleb sekka vihma. Pärastlõunal taandub tihedam sadu Eesti kohalt itta, kuid samal ajal jõuavad merelt saartele uued lume-, lörtsi- ja vihmapilved ning levivad õhtul mandrile. Õhtul Liivi lahe ümbruses edelatuul tugevneb, puhudes 7-12, iiliti 15 meetrit sekundis. Temperatuur kõigub nulli ümber.

Neljapäeval, reedel on ka selgemaid momente, kuid pilved pikaks ja väga kaugele ei jää. Nädalalõpuni sajab üldiselt lund ja tihedam on sadu laupäeval ja pühapäeval. Õhk jaheneb ning läheb põhjakaare tuulega reedel ning laupäeval kohe väga külmaks, kuid siis jälle tõuseb.