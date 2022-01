Seeder: vajame elektriturureformi

Erakonna Isamaa esimees, riigikogu liige Helir-Valdor Seeder ütles, et energiakriis on viinud sinnani, et Eesti vajab elektriturureformi. Sellega seoses algatas Isamaa fraktsioon riigikogus vastava eelnõu.

"Viimastel päevadel inimesteni jõudnud šokeerivad energiaarved ja teadmine täiesti ebanormaalsest, bürokraatlikust ja segasest toetuse taotlemise süsteemist näitavad selgelt, et vajame elektriturureformi," kirjutas Seeder sotsiaalmeedias.

"Suurtest arvetest muserdatud tarbijad peavad pöörduma omavalitsuste poole, kus sõltuvalt omavalitsusest on info erinev - alates taotluste vastu võtmise kuupäevadest, lõpetades arvesse võetavate tulude selgitustega. Inimesed tõlgendavad, küsivad, eksivad ja omavalituste ametnikud tõlgendavad, küsivad ja eksivad. Rahul ei ole keegi. Sellise totra toetussüsteemi välja mõtlemiseks kulus valitsusel neli kuud," rääkis Seeder.

"Toetusele kvalifitseeruvad ja kadalipu läbivad hädas inimesed hakkavad heal juhul toetust kätte saama järgmisel kuul," jätkas ta.

See tähendab Seedri sõnul, et juba neli kuud on inimesed pidanud maksma üüratuid gaasi-, elektri- ja soojaarveid, kuid riik pole olnud võimeline abi pakkuma ega ka pikema perspektiiviga lahendust leidma.

"Energiahindade hüppeline kasv näitab selgelt, et Eesti vajab elektriturureformi. Elektriturureformiga saavad inimesed valikuvabaduse osta elektrit börsiväliselt ning riik kompenseerib tootjale CO2 kvoodi hinna. Sellisel juhul jääks hind kodutarbijatele 50 eurot mWh (5 senti kwh) kohta, mis on kordades odavam praegusest hinnast," lausus Seeder.

Seeder soovitas koalitsioonierakondades toetada riigikogus Isamaa algatatud elektriturureformi eelnõud ja ajutist käibemaksulangetust.

Seeder: see olukord viib keskklassi vaesusesse

Seeder kutsus inimesi üles mitte mõistma hukka perekondi, kes on endale suutnud soetada majapidamise, mille üleval pidamine oli varasemalt jõukohane.

"Paari viimase päeva jooksul jagatud hirmutavad elektriarved on kaasa toonud ka küünilisi ja üleolevaid kommentaare, viidates rikkuritele, välibasseinidele, 300-ruutmeetristele eluruumidele ja mõisatele. Eitamata selliste väheste majapidamiste olemasolu pean neid eluvõõrasteks ja pahatahtlikeks kommentaarideks. 1000-euroseid arveid said ka täiesti tavalised seni hakkama saanud lastega pered, kes näiteks 15 aastat tagasi on pangalaenu eest ostnud oma kasvavale perele kodu linnaosas, kus hooned on ehitatud 20. sajandi teisel poolel. Nad on renoveerinud hooned ja kohandanud ruumid ja kommunikatsioonid oma perele vastavaks jõudumööda ning vastavalt tööde tegemise ajal kehtinud tehnilistele võimalustele ja teadmistele. Nende tänavale ei pakuta kaugkütte võimalust ega soojaveetrasse," lausus Seeder.

Küll aga peab Seedri sõnul ka see perekond pesema pesu ning kasutama külmkappi.

"Praeguses libaturumajanduslikult ebanormaalse elektrihinna juures ei ole see ainult toimetulekupiiril elavate inimeste mure, vaid ka lastega peresid ja Eesti keskklassi vaesustav olukord," sõnas Seeder.

Atonen: turgu on kerge solkida, hiljem raske taastada

Seedri üleskutsele reageeris teravalt kunagine majandusminister, reformierakondlane Meelis Atonen, kes sellise reformi eest hoiatas.

"Turgu on kerge solkida, hiljem jätkusuutlikku tootmist ja investeerimisvõimet taastada väga keeruline. Koledad ajad ootavad meid ees, kui need soperdajad oma populistliku jutuga peale jäävad," lausus Atonen.

Atonen lisas veel, et Isamaa soov kõigi arveid maksude vähendamise kaudu kompenseerida on "piinlik soov endale maksumaksja raha kahmata."