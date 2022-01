Indrek Saar: valitsus on süüdi energiakriisi tagajärjede võimendumises

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Indrek Saar ütles pühapäeval erakonna volikogul, et valitsus pole suutnud energiakriisi lahendada ja on seeläbi seda võimendanud.

Saar ütles kõnes, et Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus ei suuda kriisi juhtida.

"Kaja Kallas ja Jüri Ratas ei ole ainuisikuliselt süüdi energiakriisi tekkimises, küll aga selle tagajärgede võimendumises. Valitsus selleks ongi, et kriisi juhtida, oma kodanikke aidata ja pingeid leevendada. Praegu jääb paratamatult mulje, et üks ei saa ja teine ei taha oma vastutusest aru saada. Neid, kelle valitsus on kurjaks ajanud, on järjest rohkem. Ja mõnedki vihastavad mitte üksnes valitsuse, vaid riigi peale laiemalt, sest nad tunnevad, et nad on oma murekoormaga üksi. On neid, kes võtavad tõrvikud ja tulevad tänavatele. Ja seda kõike ajal, mil lisaks jätkuvale tervisekriisile on meie regioonis ka süvenev julgeolekukriis," ütles Saar.

Ühtpidi räägib peaminister Saare hinnangul õigesti, et rahvusvahelise julgeolekuolukorra pingestumine ja Venemaa kasvav agressiivsus on Eestile väga ohtlik. Ta lisas, et hübriidohtute ajastul ei tohiks valitsus aga ignoreerida inimeste toimetulekumuresid.

"Enamuse jaoks ei ole need mingi ideoloogiline targutus, kas õigem on vaba turg või ümberjagamine, vaid päris küsimused sellest, kuidas järgmise palgapäevani välja vedada, kas lapsed jäävad haigeks, kui toatemperatuur on 14 kraadini langetatud või kuidas tasuda aina kuhjuvaid laenusummasid ja nende intresse. Eesti valitsus ei saa teha välisvaenlasele suuremat kingitust, kui lasta sotsiaalsetel pingetel ja riigivõimust võõrandumisel üle pea kasvada," märkis Saar.

Oma kõnes tutvustas Saar sotsiaaldemokraatide energiakulude hüvitamise lahendust, mille eeskujuks on Norra toetusskeem. "Norra viis on kiire, väärikas ja efektiivne. See on kõike seda, mida Eesti valitsuse poolt kokku traageldatud kompensatsioonimehhanism ei ole. Kuna valitsuse põhiaur läheb omavahelisele nägelemisele ja mitte skeemi parandamisele, esitame juba homme oma lahenduse seaduseelnõuna riigikogule. Meie ettepaneku kohaselt, nimetagem seda Põhjatäheks, ei ole kellelgi vaja midagi paluma minna, vaid riik kompenseerib automaatselt 80 protsenti üle mõistliku hinna tõusnud elektri-, gaasi- või kaugküttearvest kõigile kodumajapidamistele," rääkis Saar.

"Kui detsembri küttearve oli aastataguse 100 euro asemel 300 eurot, siis tuleb tasuda lisandunud 200 euro asemel 40 eurot ehk kokku mitte 300 vaid 140 eurot. Ülejäänu makstakse energiamüüjale otse riigieelarvest kinni. 600 euro suurusest arvest jääb niimoodi inimese tasuda 280 eurot. Vähemalt 100-ruutmeetrise kodu saab nii talutava hinnaga soojana hoida. Kui elamine on suurem ja luksuslikum, siis ülejääva osa puhul tuleb ise hakkama saada. Riigil on selleks vahendid olemas, seda enam, et hüppeliselt tõusnud küttearvetelt laekub eelarvesse täiendava maksutuluna kümneid miljoneid eurosid, rääkimata Eesti Energia kasumist," selgitas Saar.

Saar kutsus sotsiaaldemokraatide volikogu ka toetama ettepanekut alustada koostööd rohelistega.