Siim Kallas järgmisesse riigikogusse ei kandideeri

"Ma olen valimiste ajaks juba 74 aasta vanune. Mõeldes, et siis veel neli aastat, siis olen juba 78. No tuleb passi vaadata. Ka praegu on mul olnud tervisehädasid. Praegu olen küll seisukohal, et enam ei kandideeri," ütles Kallas.

Rääkides viimase aja vastuoludest Reformierakonna sees, kus Kaja Kallasele on oponeerinud nii Kristen Michal kui ka Andrus Ansip, vastas Siim Kallas, et suuri vastuolusid ta Michaliga ei näe, aga tõsisemad probleemid on Ansipiga.

"Reformierakond on alati uhke olnud, et meil ei ole leere ja suuri sisemisi vastuolusid. Jah, on olnud naginaid, aga see, et ta (Ansip - toim) ründab pidevalt erakonna juhti. Et erakonna juht peaks tagasi astuma, järelikult ka peaminister. Aga mis siis tema plaan on? Tema tekitab olukorra, kus ei saa enam öelda, et Reformierakond on ühtne valimistele minnes. Ta on mõjukas, sest tegu on ju endise erakonna esimehe ja peaministriga," sõnas Kallas.

Küsimusele, kas selle taga võib olla Ansipi soov Eesti sisepoliitikasse tagasi tulla, ei osanud Kallas vastata.

"Ma ei ole seda kuulnud. Aga ma ei ole temaga ka rääkinud," ütles Siim Kallas.