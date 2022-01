Marin: Soome liitumine NATO-ga on lähiajal väga vähetõenäoline

Soome peaminister Sanna Marin ütles intervjuus uudisteagentuurile Reuters, et pole tõenäoline, et Soome selle valitsuse ametiajal NATO-le liitumisavalduse esitaks.

Marin rõhutas aga, et kui Venemaa tungib Ukrainasse, on Soome valmis kehtestama Venemaale sanktsioonid koos oma Euroopa liitlaste ja USA-ga: "[Sanktsioonidel] oleks tõesti märkimisväärne mõju ja sanktsioonid oleksid äärmiselt karmid."

Marin kommenteeris lühidalt ka teisipäevast USA presidendi Joe Bideni ja president Sauli Niinistö telefonivestlust. Marini sõnul hindavad teised riigid Soome pikaajalist ja "praktilist" suhet Venemaaga.

Marin rõhutas, et otsused Soome asjade ja võimaliku NATO-ga liitumise kohta teeb ainult Soome ise.

"Keegi ei saa meid mõjutada, ei USA, Venemaa ega keegi teine," toonitas Soome peaminister.

Marin väljendas siiski veendumust, et arutelud NATO ja alliansiga liitumise üle lähiaastatel intensiivistuvad.

Ajalehe Helsingin Sanomat värske, jaanuaris tehtud küsitlus näitab, et 28 protsenti soomlastest sooviks NATO-ga ühinemist ja 42 protsenti on selle vastu. Võrreldes 2019. aastaga on NATO pooldajate hulk kasvanud kaheksa protsenti. Vastaste osakaal on esimest korda langenud alla 50 protsendi taseme.