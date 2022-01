FT: EL proovib pärast Macroni ootamatut üleskutset USA-d rahustada

Prantsusmaa president Emmanuel Macron väitis kolmapäeval, et Euroopa Liit (EL) peab pakkuma Venemaale lahendust pingete leevendamiseks. EL-i ametnikud kinnitasid aga USA-le, et Brüssel on jätkuvalt pühendunud Washingtoni juhitavatele läbirääkimistele Moskvaga.

Euroopa Parlamendi ees peetud kõnes tegi Macron EL-i liikmesriikidele ettepaneku pidada Venemaaga USA ja NATO diplomaatiliste pingutustele alternatiivi pakkuvat eraldiseisvat dialoogi. See ettepanek üllatas ka EL-i diplomaate.

"Meid ei teavitatud sellest hullust ideest. Ma loodan, et ameeriklased saavad aru, et see ei vii kuhugi," ütles üks EL-i ametnik ajalehele Financial Times.

EL-i diplomaatide sõnul oli Macroni kõne esimene kord, kui Pariis mainis konkureerivaid kõnelusi Moskvaga. Ühe diplomaadi sõnul polnud see kõne ka partneritega kooskõlastatud.

"See ettepanek saadab signaali lõhenemisest. See on kurb, sest seda tegelikult pole. Euroopa ja USA teevad Ukraina küsimuses koostööd. Moskva armastab neid sisemisi vastuolusid liitlaste seas, seetõttu on see ohtlik," ütles üks teine EL-i ametnik ajalehele Financial Times.

Pärast Macroni avaldust, pidas EL-i välispoliitikajuht Josep Borrell maha telefonivestluse USA välisministri Antony Blinkeniga. Borrell kinnitas Brüsseli pühendumust transatlantilisele koostööle.

"EL on kokku leppinud edasise koostöö suurendamises USA ja NATO-ga," märkis Borrell. Samuti kutsus Borrell Blinkeni EL-i välisministrite kohtumisele, mis toimub esmaspäeval.

Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov oli kolmapäeval samuti kõneluste laiendamise idee vastu. "Me eelistaksime leida mõistmist ja sõlmida leping eelkõige ameeriklastega. Liiga paljude riikide kaasamine sellesse protsessi tundub meile ebaproduktiivne," ütles Rjabkov.