Keskerakond veab valitsuses mõtet lubada inimesed kiirtestiga kohvikusse

On juba tavaks saanud, et neljapäevase valitsuse pressikonverentsi ajaks kogunevad Stenbocki maja juurde inimesed, kellele ei meeldi praegused koroonapiirangud. Nende hinnangul peaks kohvikusse ja üritustele lubama ka neid, kes ei ole koroonaviirust läbi põdenud või vaktsineeritud.

Neljapäevase pressikonverentsi järel tõdes riigihalduse minister Jaak Aab, et praegune olukord tekitab ühiskonnas pingeid.

"Me ikkagi arvame, et ühiskonnal oleks kasu, kui me leevendaks neid pingeid, võtaks vahesid maha," ütles Aab.

Tema sõnul on Keskerakond kabinetiistungitel juba paar kuud rääkinud, et kiirtestidega kohvikusse-kinno ja üritustele lubamist tuleks uuesti kaaluda.

"Ettevaatlikult küll, sest me oleme kuulanud alati eksperte ja terviseametit ka. Ja kui öeldakse, et me ei tea veel täpselt, jälgime olukorda, me ei tea, mis haiglatega juhtub, siis kindlasti tulebki mõelda edasi," lisas Aab, kuid rõhutas, et võrreldes varasema ajaga, mil peamiselt levis delta tüvi, on asjaolud muutunud.

"See tüvi on teistsugune, kogu olukord on teistsugune. Ja siin teha vahesid või hoida pingeid üleval, meie arust on see ebaproportsionaalne."

"Ja on ka see, et hädas on ettevõtjad. See on ikkagi teatud hulk potentsiaalseid kliente, olgu see majutusasutused, toitlustusasutuses, spaad," jätkas Aab. "Ja teiseltpoolt, inimese liikumise piiramine on ikka suhteliselt karm tegelikult. Kui ta vaba aega kuskil veeta ei saa, siis see on suhteliselt karm piirang."

Kallas: eks me hakkame vaidlema

Peaminister Kaja Kallase sõnul on koalitsioonipartneritel erinevad seisukohad.

"Eks me hakkame vaidlema," ütles Kallas. "Aga minu tunnetus on see, et kui me oleme hiidlaine keskel, siis igasuguste leevenduste tegemine keset seda tekitab lihtsalt segadust juurde ja annab vale signaali, justkui see poleks üldse ohtlik."

Kallas lisas, et kiirtestitud, kuid vaktsineerimata või läbipõdemata inimeste kohvikusse ja kinno lubamist ei toeta praegu ka terviseamet ega uus teadusnõukoda. Ta märkis, et esiteks levib Eestis endiselt ka ohtlikum delta tüvi, teiseks kardab valitsus, et laialt leviv omikron toob Eestisse kiirtestide puuduse.

"Ja siis, kui me sellise reegli loome, ei pruugi lihtsalt saada kiirtestida, see tekitab täiendavat kaost," sõnas Kallas.

Aabi sõnul antakse tuleval teisipäeval terviseametile ning teadusnõukojale ülesanne võimaliku muudatuse riskid läbi hinnata.

"10 kuni 15 protsenti on neid, kes ei ole läbi põdenud või vaktsineeritud;" ütles Aab. "See risk on nii väike, et miks me peaksime neid endiselt hoidma kuskil eemal?"