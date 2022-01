Kuleba: Bideni sissetungi kommentaar kutsub Venemaad Ukrainat ründama

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba andis neljapäeval intervjuu ajalehele The Wall Street Journal. Kuleba kritiseeris Joe Bideni hiljutist "väikese sissetungi" kommentaari ja leidis, et see võib julgustada Moskvat Ukrainat ründama.

Biden ütles pressikonverentsil ajakirjanike küsimustele vastates, et Putin tahab ilmselt lääneriigid proovile panna ning hoiatas, et Venemaa maksab selle eest "tõsist ja kallist hinda". Samas ütles Biden, et Vene vägede "väike sissetung" ei pruugi kutsuda esile tõsist reageeringut, millest Washington ja tema liitlased on siiani rääkinud.

"Rääkides väiksemast ja suuremast sissetungist, siis poolagressiivne ei saa olla. Sa oled kas agressiivne või ei ole agressiivne. Me ei tohiks anda Putinile vähimatki võimalust mängida väikeste sissetungioperatsioonidega. Agressioon on olnud juba 2014. aastast. See on fakt," ütles Kuleba.

Kuleba sõnul ta usub, et Biden tunneb siirast huvi Ukraina abistamise suhtes. "Meil pole kahtlustki, et president Biden on Ukrainale pühendunud," ütles Kuleba.

Valge Maja tegi pärast Bideni kommentaari ka avalduse. "Kui Venemaa sõjajõud liiguvad üle Ukraina piiri, siis peame seda uuendatud invasiooniks ning sellel on kiired tagajärjed," teatas Valge Maja.

Moskva eitab rünnaku või sissetungi plaanimist, kuid on oma väed Ukraina piiride lähistele koondanud. Äsja viidi Ukraina piirile ka lahinghelikopterid. Hinnanguliselt on Ukraina piiride lähedal umbes 100 000 Venemaa sõdurit.