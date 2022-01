USA uurib, kuidas varustada Euroopat gaasiga Venemaa rünnaku korral

USA läbirääkimised Katari ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahel keskenduvad mere kaudu veeldatud maagaasi transportimisele ja need said hoogu juurde pärast sel nädalal toimunud Washingtoni ja Moskva julgeolekukõnelusi, mis tulemusi ei toonud, vahendas Financial Times.

See on suurendanud muret, et võimalik konflikt võib mõjutada ka gaasitarneid ajal, mil Euroopa on juba hädas rekordiliste gaasihindadega

Ametnikud hoiatasid siiski, et energiakriisis oleva Euroopa puudujäägi lahendamiseks ei ole võluvitsa.

"Me uurime, mida saab ära teha, kui keset talve on ladudes väga vähe gaasivarusid," ütles üks USA administratsiooni kõrge ametnik.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri juht Fatih Birol ütles eelmisel nädalal, et Venemaa piirab suurenenud geopoliitiliste pingete ajal gaasitarneid Euroopasse.

USA administratsiooni ametnik lisas samuti, et Venemaa on viimastel kuudel gaasitarneid piiranud, et saada mõjuvõimu Euroopa pealinnade üle.

"See ei ole turuolukord, millega me tegeleme. Need ei ole turujõud. Need on manipuleeritud turud," ütles ametnik. Euroopa sõltuvus Vene gaasist on raskendanud jõupingutusi ühtseks rindeks Moskva ohtude vastu.

Kardetakse, et konflikt võib kaasa tuua gaasitarnete edasise languse Euroopasse, mis seisab silmitsi kasvava elukalliduse kriisi ja inflatsiooni kasvuga, ajal, mil gaasihinnad on hüppeliselt tõusnud.

Kuna gaasivarud on praegu rekordiliselt madalad, kardavad ametnikud, et kui Venemaa eksport pärast sissetungi Ukrainasse järsult langeb, võivad Euroopat oodata häired tööstuses, elektrikatkestused või isegi küttevarustuse kadu.

Joe Bideni administratsiooni kõrge ametnik tunnistas, et olemasolevad lepingud veeldatud maagaasi eksportijate ja Aasia ostjate vahel võivad raskendada jõupingutusi tarnete Euroopasse suunamiseks.