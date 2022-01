Teine osa USA relvasaadetisest jõudis Ukrainasse

"Teine lind on saabunud Kiievisse. Rohkem kui 80 tonni relvi meie sõbralt USA-lt, et tugevdada Ukraina kaitsevõimet. Ja see ei ole veel kõik," teatas Reznikov Twitteris.

Tegemist oli teise osaga ligikaudu 200 miljoni dollari suurusest sõjalisest abist USA poolt. Laupäeval jõudis Ukrainasse esimene, umbes 90-tonnine sõjalise abi saadetis.

Sõjaline abi saabus Ukrainasse pärast USA välisministri Antony Blinkeni visiiti Kiievisse sel nädalal, mil ta hoiatas, et kui Venemaa tungib Ukrainasse, siis järgneb sellele karm vastus.

Ka mitu teist riiki on lubanud Ukrainale sõjalist abi, nende seas Eesti. Sel nädalal said Balti riigid USA-lt loa tarnida Ukrainale Ameerikas toodetud relvi. Eesti saadab Ukrainale tankitõrjerelva Javelin rakette. Samuti tahab Eesti anda Ukrainale 122-millimeetriseid haubitsaid, kuid selleks pole nende kunagiselt omanikult Saksamaalt veel luba saadud. Suurbritannia teatas sel nädalal, et tarnib Ukrainale tankitõrjerakette.