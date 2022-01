Saksa saadik: Eesti saab otsuse haubitsate Ukrainale andmise kohta lähiajal

Saksamaa kaitseministeerium kinnitas samuti, et küsimus on kooskõlastamisel ja kavas on asja arutada ka Soomega, kes oli relvade vahepealne omanik.

"Berliin tegeleb praegu selle taotluse menetlemisega, aga kuna meil on karm lähenemine relvastuspoliitikas, siis on see alles töös, sest see peab mitmest instantsist läbi käima. Ja see protsess käib praegu," rääkis Hohmann "Aktuaalsele kaamerale".

"Ma ei saa kahjuks lõpliku vastuse üle spekuleerida, me peame eri instantside seisukohad ära ootama. See, mida ma saan öelda, on, et vastus tuleb päevade või nädalate jooksul, mitte kuude pärast," lisas ta.

Eesti tahab saata Ukrainale tankitõrjerelva Javelin rakette ning 122-millimeetriseid haubitsaid. Enne lõplikku otsust tuleb relvade tarnimisel saada aga luba nende päritolumaalt. Eelmisel nädalal andis USA Eestile, Lätile ja Leedule loa tarnida Ukrainale Ameerikas toodetud relvi. Eesti ootab jätkuvalt luba haubitsate kunagistelt omanikelt Soomelt ja Saksamaalt.

Saksamaa tarnib ise Ukrainale 5000 sõjaväekiivrit, teatas kaitseminister Christine Lambrecht. Ministri sõnul saadab see Ukrainale kindla sõnumi Saksamaa toetusest. Berliin on seni keeldunud Ukrainale sõjalise abi aitamisest, põhjendades seda ajaloo ning riikliku põhimõttega, et relvi ei tarnita konfliktipiirkonda.