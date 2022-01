Narvas algab uuesti punategelaste nime kandvate tänavate ümbernimetamise arutelu

Sellekohase teate maa-ametile saatnud Narva linnaplaneerimise ja arhitektuuri amet märkis oma kirjas, et kuni sügseste kohalike valimisteni ei jõutud teemat arutada ei linnavalitsuses ega ka volikogus. Aga nüüd, kui linnavolikogu on olemas esimees, antakse ümbernimetamise teemaline otsuse projekt volikogu ja linnavalitsuse menetlusse.

Eelnõu kohaselt nimetatakse Tiimanni tänav ümber Soldina tänavaks, Daumani tänav aga Kivilinna tänavaks.

Varasemalt on Narvat nende kahe tänava ümbernimetamisele kutsunud Eesti eelmine president Kersti Kaljulaid.

Samas ei ole Narva uus valitsuskoalitsioon, mille moodustasid Katri Raigi valimisliit ja Eesti 200 tänavate ümbernimetamist oma prioriteedina nimetanud.

"Mina kui linnapea olen valmis selle teema linnavolikogule esitama, aga millise otsuse see vastu võtab, on juba teine küsimus. See ei ole minu jaoks Narva koalitsiooni esimese saja päeva prioriteetsete probleemide seas," ütles Raik eelmise aasta novembris ERR-ile.

Kümnete inimeste hukkamise eest vastutava kahe Eesti Töörahva Kommuuni aktivisti nime kandvate tänavate ümbernimetamise teema on kestnud juba paarkümmend aastat.

Riigikogu muutis 2020. aastal kohanimeseadust, mis välistab tulevikus ajalooliselt ebasobivad tänavanimed. Samal ajal ei ole valitsusel õigust kohustada omavalitsusi juba kehtestatud nimede muutma.