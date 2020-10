Seadusemuudatus välistab Eesti ajalookäsitlusega sobimatute tänavanimede tekkimise

Eesti ajalookäsitlusega sobimatute tänavanimede seadusesse kirjutamise taga on suuresti Narva kaasus, kus kohalik omavalitsus pole pikki aastaid soovinud ümber nimetada Eesti Vabariigi vastu võidelnud punakommunaaride Tiimanni ja Daumani tänavaid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Taolisi tänavanimesid enam juurde tekkida ei tohiks, kuid sundida omavalitsust tänavaid ümber nimetada saab vaid kohus. Ja see võimalus on nüüd olemas.

"Lõppkokkuvõttes on ju õigus pöörduda kõigil kohtusse, isegi riigihalduse ministril, aga seda kaalume siis, kui muutusi ei tule. Meil ei tasuks ülereageerida, kuna Narva linn on öelnud, et nad tegelevad nende nimedega lõpuks. Ma usun, et see muudatus ka tuleb," rääkis riigihalduse minister Jaak Aab.

Narva linnavõim kohanimeseaduse muutmist kommenteerida ei soovinud. Nii linnapea kui ka volikogu esimees tahaksid enne seisukohavõttu ära oodata riigihalduse ministri järjekordse ettepaneku.

Narva tänavanimede muutmise eelnõu on aastaid loksunud linnavalitsuse ja volikogu vahel.