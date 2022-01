NATO teatas esmaspäeval, et suurendab oma sõjalist kohalolekut Ida-Euroopas, USA vähendas samuti oma diplomaatilist kohalolekut Ukrainas. Kreml süüdistas lääneriike pingete eskaleerimises.

"Läänest tulenev informatsioon on täis hüsteeriat ja see on pikitud valedega," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Peskovi sõnul on Ukraina poole algatud sõjalise konflikti tõenäosus Ida-Ukrainas suurem kui kunagi varem.

Peskov väitis esmaspäeval, et Ukraina on oma idapiirkonda saatnud suure hulga sõdureid, mis viitab sellele, et Kiiev valmistub separatiste ründama. Ukraina eitab kõiki ründamise kavatsusi.

Moskva eitab järjekindlalt, et plaanib Ukrainasse sisse tungida. Kreml on Ukraina piiri lähedale koondanud kümneid tuhandeid sõdureid.