Norstati uuring näitab Reformierakonna toetuse langust

Reformierakonna toetus langeb, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide reiting on aga eelmise nädalaga võrreldes kõige rohkem tõusnud, selgub uuringufirma Norstat Eesti kolmapäeval avaldatud küsitlustulemustest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 23,8 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 22,5 protsenti ja Keskerakonda 20,4 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (16,6 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) (7,8 protsenti ) ning Isamaa (6,8 protsenti ).

Eesti 200 toetus on eelmise aasta oktoobri lõpust alates liikunud peamiselt tõusvas trendis ning parlamendivälise erakonna toetus pole Norstati küsitluses varem nii kõrge olnud. Võrreldes eelmise nädala tulemusega on 0,9 protsendipunkti võrra oma toetust kasvatanud ka SDE.

Reformierakonna toetus on liikunud aasta algusest alates langustrendis ning peaministripartei on kolme nädalaga oma toetusest kaotanud 2,1 protsendipunkti.

Vastavalt teisel ja kolmandal kohal asuvate EKRE ja Keskerakonna toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud. Reformierakonna ja EKRE vahe on hetkel 1,3 protsendipunkti ning Keskerakond jääb omakorda EKRE-st 2,1 protsendipunkti kaugusele.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 44,2 protsenti ja opositsioonierakondi 37,1 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 27. detsembrist 24. jaanuarini ning kokku küsitleti 4002 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Norstat viis koostöös MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudiga küsitlused läbi ajavahemikel 27.12-04.01, 05.01-10.01, 11.01-17.01 ja 18.01-24.01 ning vastasid 18-aastased ja vanemad Eesti kodanikud. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses.

Tulemuste presenteerimisel keskendub Norstat viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Reformierakonna toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,32 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Isamaa puhul +/-0,78 protsenti.