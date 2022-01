SDE juhiks kandideeriv Läänemets: sotside toetus on tegelikult laiem

Lauri Läänemets tõi ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast" oma kandeerimise põhjusena soovi muuta erakonna põhiliini ja taastada julgus.

"Sotsiaaldemokraatlik Erakond võiks olla selle aasta lõpuks alternatiiv tänasele valitsusele. Ilma sotsiaaldemokraatideta võiks olla väga raske teha erinevaid valitsuskombinatsioone," sõnastas Läänemets oma eesmärgi.

Oma erinevust vastaskandidaat Riina Sikkutist kirjeldas ta toetajate kaudu.

"Need inimesed samastavad end väga palju erakonna tänase kuvandiga. Imagoloogiliselt on nad sarnased. Riina pigem läheb hoidma erakonna tänast kuvandit, mistõttu on normaalne, et inimesed seda toetavad," põhjendas Läänemets Sikkuti populaarsust erakonna juhi kandidaadina.

Läänemets tõi esile, et SA Liberaalne Kodanik (SALK) uuringu järgi kõnetab Riina Sikkut pigem nooremat linnainimest, kelle ootus sarnaneb pigem Eesti 200-ga.

"Minu soov on otsida üles endine Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Ivari Padari valija," toonitas Läänemets, pidades oluliseks saada taas rahvaparteiks, st kõnetada laiemaid valijagruppe.

"Sotsiaaldemokraatide valijabaas peaks olema laiem. See ei ole kaheksaprotsendilise toetusega maailmavaade," ütles Läänemets, kelle sõnul joonistuvad toetajates välja küll liberaalsed jooned, ent vasakpoolne joon on varju jäänud. Just seda viimast tahab tema rohkem esile tuua.

"Meil Riinaga on võimalus praegu täpselt sama suur," hindas Läänemets oma toetust erakonnas Sikkutiga võrdseks.

Läänemets nimetas oluliseks kasvatada erakonna tugevust valdkondades, mis praegu ei ole tugevad, nagu majandus, aga ka põllumajandus, mis kunagi on olnud erakonna tugevus.

Läänemetsa sõnul on tema eesmärk, et kõik Eesti inimesed teeniksid oma tööga kuus vähemalt tuhat eurot, et sotsiaaltoetusi oleks võimalikult vähe vaja.

Läänemets tõdes, et tema vaateid on kõrvutatud EKRE omadega. Ta tõi esile peamise erinevuse neis: "Sotsiaalmajanduslikke probleeme adresseerivad nad väga hästi, aga neil puuduvad lahendused. Nad ei tahagi neid pakkuda, nad eelistavad, et inimesed on pahased, kurjad. See ongi meie erinevus. Me suudame häid lahendusi pakkuda."

Läänemets leidis, et jätkuvalt tuleks kaaluda peaministri umbusaldamist, sest energiakriisi lahendamisega valitsus hakkama ei saanud: "Valitsus ei lahendanud Eesti inimeste muret, vaid oma sisetüli. Meede, milles valitsus kokku leppis, enamikku inimesi ei päästa. Millega see valitsus siis üldse inimeste usalduse peaks olema ära teeninud?"

Praegust elektribörsisüsteemi Läänemets heaks ei pea.

"Selle börsiga peab ikka midagi ette võtma. Börsi idee võib olla hea, aga kui anomaaliad võivad meid mõjutada nii palju, siis see ikka ei tööta. Kellel on kasu börsist, mis teeb inimesed vaesemaks ja viib selle raha Eestist välja?" põhjendas Läänemets.

Läänemetsa hinnangul tuleks börsi hinnalagi allapoole tuua ja leida võimalusi, kuidas mõne väikese kalli võimsuse lisandudes hinnaanomaaliaid nivelleerida. Samuti peab valitsus tema hinnangul võtma inimeste eest kanda vastutuse väga kõrgeks minevate elektrihindade eest, kuni paremat lahendust pole. Seetõttu peab valitsus olema valmis ka järgmisel sügisel inimestele appi minema.

Läänemetsa hinnangul peaks rohepööre olema kaitsekulutuste kõrval järgmine erakondadevaheline kokkulepe, mis seatakse ühiseks eesmärgiks.

"Seda võiks teha selliselt, et kui ütleme, et metsa on vaja vähem raiuda, siis raiume vähem, aga panustame miljoneid metsandusse, et töökohad säiliksid, aga oleks suurem lisandväärtus väiksema raiemahu juures. Riigisiseselt on vaja teha ümberjagamist. Kui me seda ei tee, satuvad kõik hätta. Õiglane rohepööre peaks olema kesksel kohal," ütles ta.

Praeguses tervisekriisi faasis pooldab Läänemets koroonapasside kaotamist. Ühiskonna polariseerumise süü paneb ta valitsusele, kes pandeemia alguses hätta sattunud inimesed abita jättis.

"Alul paluti natuke kannatada kogu ühiskonna nimel. Töö kaotati, töö kuivas kokku jne. Aga me jätsimegi nad kannatama. Kui keegi peab tooma ohvri, siis tuleb teda aidata. Seda me ei teinud. Nii me radikaliseerisime suure hulga inimesi päris kiiresti," ütles Läänemets.

Läänemets käis inimestega maski- ja vaktsiinivastasel meeleavaldusel rääkimas. Lisaks vaktsiinivastasusele joonistusid seal välja ka inimeste muud mured: et psühholoogilise abi kättesaadavus on vilets, inimestel on vaimse tervise probleemid kriisi tõttu ja väikeettevõtjad, kes on äsja teinud investeeringu, on riik jätnud üksi.

"Loomulikult, nii me saamegi suure vastasseisu," resümeeris Läänemets.

SDE üldkogu valib erakonnale uue esimehe 5. veebruaril.