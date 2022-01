Michal ei pea erimeelsusi parteis Kallase madala reitingu põhjuseks

"Ma ütleks, et see on pigem üllatus ja halb üllatus. Ma arvan, et eks erakonna esimees pingutab, et 2023. aasta riigikogu valimistel teha hea tulemus ja ma arvan, et eks see on eesmärk," ütles Michal ERR-ile.

Kaja Kallase toetus peaministrina kukkus jaanuaris eelmise aasta lõpuga võrreldes järsult ning nüüd jääb Reformierakonna esimees eelistatud valitsusjuhtide pingereas alla nii Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) kui ka Eesti 200 liidrile, selgub Eesti Päevalehes avaldatud uuringu tulemustest.

"Reformierakonna liidrit eelistas jaanuaris näha peaministritoolil ainult 10 protsenti vastanuid./---/ Võrreldes detsembri-novembrikuisega on seda kuue protsendipunkti võrra vähem," kirjutas EPL Turu-uuringute AS-i uuringu põhjal.

Viimastel kuudel on Reformierakonnas kõlanud kriitika Kaja Kallase pihta, keda on süüdistatud nii otsustamatuses, segases kommunikatsioonis kui ka eemaldumises Reformierakonna põhiväärtustest. Kõige teravamate väljaütlemistega on esinenud kunagine Reformierakonna esimees Andrus Ansip.

ERR küsis, kas üheks Kaja Kallase madala toetuse põhjuseks võibki olla avalik tegelemine erakonnasiseste vastuoludega.

"Mina isiklikult arvan, et poliitika ja poliitika tegemine on avalik ja poliitika üle debatt, samamoodi, peab olema avalik. Nii et ma ei nimetaks seda, kui inimesed on erinevates poliitikavalikutes erinevatel arvamustel, eriti liberaalses parteis, parteisisesteks pingeteks. Ma ei usu, et see selle põhjus kuidagi on," kommenteeris Michal.

Reformierakonna toetuste tõstmine on Michali sõnul seotud erinevate kriiside läbimisega.

"Natukene aega tagasi oli väga oluline või vähemalt küsitlustes esikohal tervisekriisi läbimine. Nagu ka peaminister Kaja Kallas ise on öelnud, on nüüd meil juba kolm kriisi, millega tegeleda. Nende edukas juhtimine pluss arukad poliitika valikud tulevikus. Selline mõistlik poliitika, nagu Reformierakond alati ajanud on, annab meie toetajatele signaali, et meid saab ka tulevikus toetada. Ma eeldan, et see on võti, millega 2023. aasta valimistele minna ja ma eeldan, et erakonna esimees selle nimel pingutab, et hea tulemus tuleks," rääkis Michal.