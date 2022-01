Medvedev soovib Ukraina kriisile diplomaatilist lahendust

Venemaa endine president Dmitri Medvedev ütles neljapäeval, et Moskva ja Washington peavad kasutama diplomaatiat, et lahendada vastasseis Ukraina küsimuses.

USA andis kolmapäeval Venemaale üle oma kirjaliku vastuse esitatud julgeolekunõudmistele. USA välisministri Antony Blinkeni sõnul antakse vastustega Moskvale võimalus lahendada olukord diplomaatia abil.

Venemaa pole veel USA kirjalike vastuste sisu ametlikult kommenteerinud.

"Siin on ilmselge, et kõige olulisem ja ühtsem tee on tegelikult jõuda kokkuleppele julgeolekugarantiides, tehes seda läbi poliitiliste-diplomaatiliste vahendite," ütles neljapäeval Medvedev Venemaa meediale.

Medvedevi sõnul oleks Venemaa ja USA vaheline konflikt Ukraina pärast katastroofiline stsenaarium. "Ma loodan, et seda kunagi ei juhtu," ütles Medvedev.

Medvedevi hinnangul kasutab USA Kiievit Venemaa vastase geopoliitilise surve vahendina.

"Ukrainast on kahjuks nüüd saanud teatud määral mänguasi NATO ja eelkõige USA jaoks. Kiievit kasutatakse geopoliitilise surve vahendina Venemaa vastu, ütles Medvedev uudisteagentuurile Tass.

Medvedev on president Vladimir Putini lähedane liitlane. Aastatel 2008-2012 oli riigi president. Vahepeal oli ta ka peaminister, nüüd on ta julgeolekunõukogu aseesimees.