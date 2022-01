Kreml: dialoogi jätkamiseks USA-ga on ruumi

USA andis kolmapäeval Venemaale üle oma kirjaliku vastuse esitatud julgeolekunõudmistele. Kreml teatas neljapäeval, et dialoogi jätkamiseks USA-ga on ruumi, kuid Washington ei võtnud Venemaa peamisi nõudmisi arvesse.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles neljapäeval, et Moskva ei kiirusta järeldusi tegema.

"Dialoogi jätkamine on nii Moskva kui Washingtoni huvides. Meie kolleegide poolt öeldu põhjal on selge, et nendes dokumentides pole meie mõtteid arvesse võetud või näidatud valmisolekut meie muredega arvestada. Aga me ei kiirusta oma hinnangutega," ütles Peskov.

"President Vladimir Putin otsustab Venemaa edasised sammud seoses USA ja NATO kirjalike vastustega, mis kolmapäeval üle anti," ütles neljapäeval välisminister Sergei Lavrov.

Läbirääkimised julgeolekunõudmiste üle on osa kõnelustest USA ja Venemaa vahel, et vältida relvastatud konflikti Venemaa ja Ukraina vahel. Venemaa on koondanud Ukraina piiri juurde umbes 100 000 sõdurit.

USA välisministri Antony Blinkeni sõnul oli nende vastus koordineeritud nii Ukrainaga kui ka Euroopa liitlastega. Blinken avaldas kolmapäeval lootust, et lähipäevil suhtleb ta ka oma Venemaa kolleegiga.