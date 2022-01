Ida-Euroopa asjatundja: Saksamaa sõnumid võivad vähendada liitlaste heidutusvõimet

Mõni nädal tagasi ilmus veebiväljaandes Zeit Online 73 Euroopa julgeolekueksperdi allkirjastatud pöördumine, milles kutsuti Saksamaa valitsust üles muutma Venemaa-suunalise poliitika kurssi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Saksamaa strateegia põhineb sellisel vanal mõttel, et koostöö ja kaubavahetus peaksid kaasa tooma muutuse paremuse poole," selgitas Saksamaa endine Euroopa Parlamendi liige Rebecca Harms.

Tema sõnul tahab Saksamaa jõuda Ukraina kriisis diplomaatilise lahenduseni, kuid ei mõista, et viimase kümne aasta jooksul ei ole see lähenemine erilisi tulemusi andnud.

Läbi on kukkunud ka sanktsioonipoliitika. Suuresti seetõttu, et Saksamaa pole soovinud maksta hinda, mida tõsised majandussanktsioonid Venemaale endaga kaasa tooksid. Eriti seoses Nord Stream 2 torujuhtmega.

"Paljud Saksamaa poliitikud ja ka kodanikud ei soovi endiselt näha tõde, et meie Saksamaa-Venemaa Gazpromi strateegia toetas ja soodustas Venemaa sõjategevust Ukraina vastu," ütles Harms.

Viimastel päevadel on nii Saksamaa kui ka USA valitsuselt tulnud sõnumeid, et kui Venemaa peaks Ukraina konflikti laiendama, siis Nord Stream 2 projekt siiski peatatakse.

Ukraina asjatundja Sarah Kirchbergeri sõnul oleks sõja korral avalikkuse ja liitlaste surve tõenäoliselt äärmiselt suur, mistõttu poleks torujuhtmega edasiminemine Saksamaa valitsusele poliitiliselt mõistlik. Samas võivad varasemad hägused sõnumid sanktsioonipaketiga seoses mõjutada Kirchbergeri hinnangul liitlaste heidutusvõimet.

"Mõned poliitikud on öelnud, et me ei saa peatada Venemaa ligipääsu SWIFT-süsteemile, teised leidnud, et me saa tarnida relvi ja isegi liitlased ei tohiks seda teha. Nii et põhimõtteliselt võtame kõik asjad laualt ja meile jää midagi järele. See on täpselt see, mida Kreml soovib näha - nõrk ja lõhestunud vastane," selgitas Kirchberger.

"Ma kritiseerin teravalt valitsust, sest tundub, et nad blokeerivad Eesti ja teiste relvatarned Ukrainale. Kõige väiksem asi, mida nad saaksid teha, on lubada teistel teha seda, mis on nende arvates õige," ütles Ida-Euroopa ekspert Ruprecht Polenz.

Polenzi hinnangul peaks ka Saksamaa saatma Ukrainale relvi.