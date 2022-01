Lennukid ei saanud tuule tõttu Tallinna lennujaamas maanduda

Tallinna lennujaama kommunikatsioonispetsialist Jane Kallaste ütles laupäeva õhtul ERR-ile, et tuisuga on väga tugev küljetuul ja lennukitel on keeruline maanduda.

"Ryanairi lend Rooma-Tallinn suunati ümber Vilniusesse. LOTi lend Varssavi-Tallinn lend suundus tagasi Varssavi. Ryanari lend Napoli-Tallinn suunati ümber Riiga. Lufthansa lend Frankfurt-Tallinn suunati ümber Riiga," rääkis Kallaste.

"Hetkel mõjutab maandumisi tugev küljetuul. Lennuki maandumise otsuse teeb alati lennuki meeskond, seades esikohale ohutuse," ütles Kallaste.

Ta märkis, et rada on siiski avatud ja hooldemeeskond annab endast kõik et rada oleks puhas. "Ilm on väga heitlik," lausus ta.

Kallaste rääkis, et kui on pidev tuul ja tugev lumesadu, võib tekkida olukord, kus lennukid on sunnitud tegema lennuvälja kohal ringe.

Lennuvälja kohal tiirutaski Salzburgist saabuma pidanud AirBalticu lend BT836, mis nüüdseks lendab Flightrada24 andmetel Riiga. Samuti on Riia poole teel Milanost Tallinnasse lennanud Ryanairi lend.

Riia lennujaama lendas ka Wizzairi Harkiv-Tallinn lennuk. Tagasi pöördus Zürichist tulnud Swissairi lend.

Lennujaama kodulehe andmetel oli AirBalticu lend Vilniusest BT905, mis peaks maanduma kell 20.55, tühistatud.

Kell 19.05 saabuma pidanud AirBalticu lend Riiast BT317 hilines.

Väljuvatest lendudest on tühistatud LOT-i lend LO788 Varsavisse ja AirBalticu lend BT906 Vilniusesse.

Kaks Ryanairi lendu tõusid siiski õhku, üks on Berliini poole ja teine Pariisi poole teel.