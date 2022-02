Trumpi rahakogumise hoog on aeglustunud, kuid koos on üle 100 miljoni

Trumpi peamine rahakogumisfond Save America kogus juuli ja detsembri vahel 23 miljonit dollarit. 2021. aasta esimeses pooles kogus fond 62 miljonit dollarit, seisab Föderaalse valimiskomisjoni raportis.

Trump on püsinud vabariiklaste seas populaarne. Pärast 2020. aasta presidendivalimiste kaotust demokraadrile Joe Bidenile on Trump jätkuvalt väitnud, et ta kaotas valimised pettuse tõttu.

Rahakogumise aeglustumine on siiski vabariiklasi üllatanud.

"Mida kaugemal Trump Valgest Majast liigub, seda raskem tundub tal olevat raha korjamine," ütles Dan Eberhart, kes on vabariiklaste toetaja ja naftaväljade teenindusettevõtte Canary LLC juhatuse esimees.

Trump on vihjanud, et võib taas presidendiks kandideerida järgmistel valimistel 2024. aastal. Kampaania reeglite kohaselt on keelatud kasutada oma kandidatuuri toetuseks seda raha, mille on Save America kogunud.

Samas on Trump kulutanud suuri summasid, et toetada vabariiklaste kandidaate, kuid kus peamiseks sündmuseks on tema enda kõne.

2021. aasta teises pooles maksis Save America ürituste korraldajale Event Strategies üle 1,4 miljoni dollari, vahendas uudisteagentuur Reuters.

Endine president on avalikult toetanud vabariiklastest kandidaate, kes kandideerivad nende vabariiklaste vastu, kes toetasid demokraate Trumpi tagandamiseks korraldatud hääletusel seoses süüdistusega, et ta õhutas 2021. aasta 6. jaanuaril ohvritega rünnaku Kapitooliumile.

USA vahevalimised toimuvad 8. novembril. Vahevalimistel saab valida esindajatekoja 435 ja senati 34 mandaati sajast.