Exxoni 2021. aasta neljanda kvartali kasum oli 8,9 miljardit dollarit

USA naftafirma ExxonMobil teatas teisipäeval, et firma 2021. aasta neljanda kvartali kasum oli 8,9 miljardit dollarit. Exxoni viimase kvartali kasum oli suurim pärast 2014. aastat.

Exxoni 2021. aasta kasum oli 23 miljardit dollarit. 2020. aastal oli firma kahjum 22,4 miljardit dollarit. Analüütikud prognoosisid Exxoni neljanda kvartali kasumiks 8,4 miljardit dollarit, vahendas Financial Times.

Ettevõte teatas, et maksis tagasi suure osa võlast, mis oli tingitud 2020. aasta nafta hinna langusest. Exxoni aktsia hind on viimase aasta jooksul tõusnud 12 protsendi võrra.

"Meie tõhus reageerimine pandeemiale, investeeringud ja kulude kokkuhoid aitasid meil 2021. aastal turu taastumisest täielikult kasu saada," ütles Exxoni juht Darren Woods.

Exxon teatas esmaspäeval, et viib firma peakontori Dallase piirkonnast üle Houstoni. Firma teatel on peakontori kolimine osa ettevõtte ümberstruktureerimisest. Exxoni peakontor on Dallases asunud 1989. aastast.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta jõudis esmaspäeval 91 dollarini barreli kohta. Teisipäeval langes nafta hind alla 90 dollari.

USA energiainfo ameti (EIA) hiljutise prognoosi kohaselt kasvab Ameerika Ühendriikide nafta- ja gaasitoodang 2023. aastal rekordilise tasemeni, mis raskendab ka president Joe Bideni administratsiooni ambitsioone vähendada riigis fossiilkütuste kasutamist.

EIA prognoosi kohaselt suureneb USA maagaasitoodang 2023. aastal rekordilise 97,6 miljardi kuupjalani päevas, võrreldes eelmise aasta 93,5 miljardiga, millega USA möödub Austraaliast ja Katarist ning saab maailma suurimaks veeldatud maagaasi eksportijaks.