Kiik: piirangute kaotamisel on mõistlik edasi liikuda suuremate sammudega

Kiige sõnul on koalitsioonipartnerite, Keskerakonna ja Reformierakonna, seisukohad piirangute leevendamise kiiruse kohta tõesti mõnevõrra erinevad, kuid neljapäevaseks valitsuse istungiks peavad vaidlused olema vaieldud, et otsused saaks vastu võtta.

Kui peaminister ja Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles teisipäeval, et 14. veebruarist võiks kaduda alaealistele Covidi-tõendi nõue, siis Kiige sõnul tuleks Keskerakonna hinnangul liikuda leevendustega edasi kiiremini.

"Meie seisukoht on, et tuleb leevendustega liikuda mõnevõrra kiiremas tempos, näiteks kaotada Covid-tõend kõigile korraga," märkis ta, lisades, et paljudes asjades on kahe erakonna seisukohad samad.

"Me (Keskerakond – toim.) oleme nüüd võtnud aktiivse rolli. Need ei ole ultimaatumid, need on ettepanekud ja nüüd tuleb jõuda kokkuleppele. /.../ Me oleme ettepanekutes mõistlikud, ka me ei soovi, et kõik piirangud korraga maha läheks. Praegu on ootus kokku leppida kuupäev, millal läheb siseriiklikult Covid-tõend maha," lausus Kiik.

Kiige sõnul oleks Keskerakond konkreetse kuupäevaga, 14. veebruariga, nõus, kui siis kaoks Covid-tõendi nõue ka täiskasvanutele.

"Piirangute leevendamist on oodatud kaua. Me oleme väiksemad sammud jätnud tegemata. Me ei toonud kiirteste tagasi, meil on Covid-tõend kehtinud ka välitingimustes olukorras, kus eelmine teadusnõukoda ja mina seda väga mõistlikuks ei pea. Samamoodi on olnud alaealistele Covid-tõendi nõue pikalt olukorras, kus alaealisi testitakse ka koolides. Kui me neid väiksemaid samme ei teinud jaanuari jooksul, siis on mõistlik nüüd edasi liikuda juba suuremate sammudega," rääkis Kiik.

Kiige sõnul ei saa lõpmatult kestma jääda olukord, kus osa ühiskonnast on paljudest tegevustest eemaldatud.

"Koroonatõend enam sellist nakkustõrje funktsiooni ei kanna, nagu mõni tüvi tagasi veel tegi. See ei tähenda, et vaktsineerimist ei tasuks jätkata," lausus ta.

Kiik märkis, et ta on pidevas kontaktis ka haiglate juhtidega ning kuigi olukord haiglates ei ole praeguseks paranenud, ei ole see ka hullemaks muutunud.

"Kaks viimast nädalat on haiglaravi vajadus olnud stabiilne, intensiivravi vajadus on langenud. Peamine roll on loomulikult vaktsineerimisel, aga me näeme ka, et omikroni puhul pole haiglasse jõudmine nii suur kui varasemate tüvede puhul. Me ei näe halvenemise trende, mis annabki meile julguse teha ettepanekuid järk-järgult neist reeglitest välja tulla," ütles Kiik, kelle sõnul on oodata, et kas see või järgmine nädal jääb nakatumise tipuks ning sellele järgneb langus.

"Praegu on mõistlik järk-järgult (piirangute kaotamisega) liikuma hakata. Kellegi arust pole mõistlik oodata, küsimus on, milliste sammudega liikuda," lausus Kiik.

Kiige hinnangul jõuavad kaks valitsusparteid neljapäevaks piirangute leevendamises kokkuleppele.