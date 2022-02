RT telekanali keeld Saksamaal tõi Deutsche Welle väljasaatmise Venemaalt

Saksamaa meediaregulaator (ZAK) teatas, et Kremli rahastatud telekanal RT peab riigis lõpetama saksakeelsete saadete edastamise. Moskva teatas, et keelab vastumeetmena Deutsche Welle tegevuse Venemaal.

Telekanal RT DE alustas tegevust 2021. aasta detsembris. Kanal väitis, et tal on olemas Serbia satelliitedastuslitsents, mis võimaldab edastada saateid ka Saksamaal, vahendas Deutsche Welle.

Saksamaa meediakorraldajad eemaldasid kiiresti RT aga Euroopa satelliidivõrgust. Kanalit sai aga endiselt vaadata interneti ja mobiilirakenduste kaudu. Kolmapäeval teatas ZAK, et need teenused tuleb kohe lõpetada. ZAK-i teatel pole telekanalil vajalikku ringhäälinguluba.

"Berliinis asuval operaatoril RT DE pole Saksamaal tegutsemiseks Euroopa seaduse alusel legaalset luba," teatas ZAK.

RT DE teatas kolmapäeval, et vaidlustab regulaatori otsuse kohtus. RT hinnangul on nende Serbia litsents kooskõlas Euroopa seadustega.

RT DE emafirma RT teatas kolmapäeval, et jätkab saadete edastamist. "See on täielik jama. Me ei lõpeta saadete edastamist," ütles RT peatoimetaja Margarita Simonjan.

Venemaa võimud keelasid vastumeetmena Deutsche Welle tegevuse

Moskva peatab Saksamaa avalik-õigusliku ringhäälingu Deutsche Welle (DW) edastamise Venemaal. Samuti tühistab Moskva DW Venemaa büroo ajakirjanike akrediteeringud ja sulgeb kanali korrespondendibüroo, vahendas Meduza.

Venemaa võimud kaaluvad ka DW lisamist "välisagentide" nimekirja, lisas Meduza.

USA tehnoloogiahiiglase Google'i omanduses olev YouTube kustutas septembris oma platvormilt Kremli kontrollitava telekanali RT saksakeelsed kanalid. YouTube teatas, et RT levitas libainformatsiooni koroonaviiruse kohta, mille käigus rikuti firma eeskirju.

RT käivitati 2005. aastal ja see on suunatud rahvusvahelisele vaatajaskonnale. Kanal tegutseb veel inglise, prantsuse, hispaania ja araabia keeles. Vastuoluline kanal on mitmes riigis keelatud.