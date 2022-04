Tallinn kaalub suvel ööbusside katsetamist

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov ütles ERR-ile, et öösiti ei hakkaks bussid sõitma kogu nädala vältel, vaid reede ööl vastu laupäeva ja laupäeva ööl vastu pühapäeva. Katsetamise ajal sõidaksid need suurte tiheasustusega linnaosade ja kesklinna vahel.

"Esialgu võime rääkida, et need suunad läbiksid Lasnamäge, kas Mustamäed või Haaberstit või Põhja-Tallinna. Aga milliseid kohti täpsemalt, see selgub eelarveläbirääkimiste käigus. Kas pilootprojekti jaoks on vaja üht või mitut liini, kui tihe saab see olema, see kõik ongi raha küsimus ja sellest lähtuvalt juba otsustav küsimus," tõdes Novikov.

Ka see, kas buss hakkaks sõitma iga tunni või poole tunni tagant, sõltub väga palju välja valitavast marsruudist ja rahastusest. Abilinnapea sõnul on ööbusside jaoks tehtud taotlus, kuid nende käikupanek pole kaugeltki odav lõbu ning teha tuleb ka hange.

"Eelarvemenetlus on käimas, lisataotluse oleme teinud. Kui see rahuldatakse, siis on mõtet konkreetsemalt rääkida," tõdes ta.

Varasem kogemus näitab, et bussis võib olla vajadus ka turvateenuse järele. Seega pole see päris tavavedu, vaid turvamehega buss.

Katse peaks näitama, kui suur on vajadus ööliinide järele ning selle põhjal saab otsustada, kas bussid peaks püsivalt öösiti sõitma panema.

Novikov märkis, et küsimärke on praegu iga uue algatusega: valdkonnad ja rahavajadus on nii suured, et valida tuleb, kas jätkata olemasolevate algatustega, alustada uutega või hoopis kärpida olemasolevaid, sest hinnad on tõusnud kõigis valdkondades.

"Kõige suurem küsimus ongi investeeringutega, milliseid objekte teha ja milliseid mitte," lausus abilinnapea. "Kõik hinnad on tõusnud kolmandiku võrra, kuid linna tulubaasi reaalne kasv ei ole nii kiire."

Kas plaan ellu viiakse, peaks selguma maikuus.