Tagasivalimist taotlev Macron laiendab EL-is islamivastast retoorikat

Prantsusmaal toimuvad sel aastal presidendivalimised, kus kõige populaarsemad kandidaadid suurendavad järjepidevalt islamivastast retoorikat. President Emmanuel Macron kandideerib uuesti ja seetõttu suurendab eesistujariik Prantsusmaa survet Brüsselile, et EL laiendaks radikaalse islami vastaseid meetmeid.

"Džihadistlik terrorism on EL-i liikmesriikides jätkuvalt kõige levinum ja surmavaim nähtus, "teatas radikaliseerumise vastases dokumendis Prantsusmaa. Sama dokument saadeti 1. veebruaril kõikidele EL-i liikmesriikidele.

Ametlikult on Prantsusmaa meetmed suunatud kõigi "äärmuslike" ideoloogiate ohjeldamiseks. Siiski juhtis Pariis tähelepanu islamist tulenevale ohule. Toodi välja kuidas Lähis-Ida riigid jagavad raha Euroopa mošeedele ja hiljutine sotsiaalmeediakampaania, mis on "seotud" Moslemivennaskonnaga. Tegemist on rahvusvahelise islamirühmitusega.

Rahvusvaheline organisatsioon Euroopa Nõukogu võttis juba eelmisel aastal Prantsusmaa survel maha videolõigu, kus propageeriti hidžaabi kandmist.

Hidžaabi kandmine on Prantsusmaal poliitiline küsimus. Parempoolsed poliitikud ja vasakpoolsed feministid peavad seda usulise kuuluvuse sümboliks. Leitakse, et hidžaab rikub avaliku elu ilmalikkuse ja soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet. Prantsusmaa väidab nüüd, et hidžaabi kandmine ei esinda Euroopa Liidu põhiväärtusi.

Liikmesriikidele saadetud dokumendis hoiatas Prantsusmaa sisemiste kultuuriliste ohtude eest, mis võivad ohustada euroopalikku eluviisi ja selle väärtusi, vahendas EUobserver.

Ametlikult Prantsusmaa eitab, et tunneb islami vastu erilist huvi. "Meie lähenemisviis on suunatud kõikide äärmuslikele ideoloogiate vastu, mis õhutavad vägivalda," ütles Prantsusmaa eesistumise pressiesindaja EUobserverile.

"Soovime tõsta teadlikkust küsimustes, mida tõstatavad teatud isikud ja üksused, kes aitavad kaasa radikaliseerumisele. Kutsume liikmesriike üles võtma meetmeid sellise tegevuse ohjeldamiseks," lisas pressiesindaja.

Macron üritab riigis konkureerida parempoolsete poliitikutega. Macron taotleb tagasivalimist ja "islamistliku separatismi" vastane võitlus on osa tema valimiskampaaniast.

Londonis baseeruva mõttekoja Rusi terrorismiekspert Jessica White kirjeldas Prantsusmaa retoorikat "Euroopa põhiväärtuste" kaitsmisel kui kasutut. "Euroopa identiteet ja sellega seotud põhiväärtused ei tohiks põhineda usulisel kuuluvusel. Katsed säilitada vananenud ja suletud kollektiivset Euroopa identiteeti võivad tegelikult radikaliseerumist isegi suurendada," ütles White.