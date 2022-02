Sutter: tuumajaam saaks Eestis tööle hakata alles 2040. aasta paiku

Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri hinnangul saaks sobiva suurusega tuumaelektrijaam Eestis tööle hakata alles 2040. aasta paiku. Eestisse tuumajaama plaaniv ettevõte on seadnud sihiks alustada tootmist 2031. aastal.

"Eestile sobivaid väikseid moodulreaktoreid ei ole veel olemas, loodame nende kohta täpsemaid uudiseid 2030. aastaks," rääkis Sutter kolmapäeval sotsiaalmeedia vahendusel antud pressikonverentsil. Kui selleks ajaks sellised reaktorid töötavad, siis saab ka uurida nende ohutust ja sobivust Eesti turule, teha otsus selle rajamiseks ning hakata seda ehitama, lisas ta.

Sutter selgitas, et kui praegu on kõige väiksemad tuumareaktorid 1200 megavatise võimsusega, siis sellised Eestisse ära ei mahuks, kuna Eesti tarbimine on suvel, kõige väiksema tarbimise ajal, ainult 700 megavatti.

"Siis selgub ka, kas selline jaam oleks konkurentsivõimeline näiteks Eesti Energia rajatava Liivi tuulepargiga," rääkis Sutter.

Eesti Energia on teatanud, et loodab kuni poole Eesti tarbimisest katva tuulepargi valmis saada enne 2030. aastat.

Küll aga leidis Sutter, et maailmas laiemalt ilma tuumaenergiata kliimaeesmärke saavutada ei ole võimalik.

Eestisse väikereaktoriga tuumajaama planeeriva ettevõtte Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets ütles ERR-ile, et kui riik suudab kõik vajalikud regulatsioonid ning protseduurid õiges tempos teha, suudaks nende planeeritav jaam 2031. aastal tööle hakata.