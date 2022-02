Belgia peaminister: me ei lähe tagasi mõjusfääride aega

De Croo kohtus Ämari lennubaasis treening- ja tuvastuslendu tegevate Belgia õhuväelastega ning rõhutas, et Eesti turvalisus on ka Belgia turvalisus.

De Croo sõnul tuleb NATO-l Ukraina kriisi taustal näidata üles ühtsust ning olla samas avatud kõnelusteks Moskvaga.

"Sellistel hetkedel nagu praegu, tuleb näidata üles ühtsust. Ma arvan, et me oleme seda üles näidanud paari viimase nädala jooksul. Meie sõnum on väga selge kahes küsimuses. Esiteks tuleb heidutada, keegi ei saa meid hirmutada ja üks riik ei saa otsustada teise riigi julgeolekuvalikute üle. Ja me tahame olla selge sõnumiga uute NATO riikide nagu Eesti kohta, et neist on saanud NATO täieõiguslikud liikmed. Me ei lähe enam tagasi mõjusfääride aega nagu Venemaa on nõudnud. Teiseks, me tahame deeskalatsiooni, keegi ei taha sõda Euroopas ja sellest hoidumiseks tuleb üksteisega rääkida," kõneles De Croo.

Eesti peaminister Kaja Kallas tuletas meelde, et Belgia hävitajad olid esimesed, mis 2004. aastal Balti õhuruumi turvama hakkasid. Nüüd on nad Ämaris juba kolmandat korda.