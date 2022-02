Päästjad ja politseinikud saavad Ida-Virumaal kaks uut ühishoonet

Kõige rohkem ootavad uusi ruume Kohtla-Järve päästekomando liikmed, kes 2006. aastast on teinud tööd hoones, mille seisukord jätab soovida paremat.

"Seal hoones on meie jaoks tingimused kehvad, sest seal on sees niiskusest tulenev hallitusseen ja ega meestel ei ole seal üldse head tingimused. Lisaks sellele, et see niiskus ja hallitus mõjub tervisele ja ventilatsioon on kehv, ei ole varustuse hoidmise tingimused need, mis oleks vaja. Sest meie varustus on kallis ja seda tuleks ka hästi hoida," ütles Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann.



Politseinikele annab Kohtla-Järve uus maja parema võimaluse töötajaid hajutada Jõhvi ja Kohtla-Järve ühismaja vahel, ütles Ida prefekt Tarvo Kruup. "Jõhvi majas on meil tulevikus paremad võimalused inimesi hajutada. Töötingimused on siin küll kaasaegsed, aga meil on vaja inimesi hajutada ja neile mugavamaid töötingimusi luua, sest nii oleme kindlasti efektiivsemad."



Uued majad tagavad ka parema töökindluse. "Meie uued hooned on varustatud generaatoritega, see tähendab seda, et me oleme toimepidevuses tublimad ja saame paremini hakkama. Kui elekter kaob ära, siis meie hoonetes on pistikutes vool olemas ja lambid põlevad ning garaažides ja hooldusruumides vajaminev tehnika töötab," sõnas Holzmann.



Senised kogemused on näidanud, et päästjate ja politseinike ühte hoonesse koondamine on end õigustanud. "Meil on päästjatega väga palju ühiseid eesmärke, ennekõike tänases situatsioonis, kus me oleme COVIDi-kriisis. Sellised tsiviilkriisid on niisugused asjad, mida meil on parem ja lihtsam juhtida, kui me oleme ühes hoones," rääkis Kruup.



Kokku lähevad Kohtla-Järve ja Kiviõli politsei ja päästjate ühishoone maksma ligemale 12 miljonit eurot.

Kiviõli maja valmib 2023. aasta märtsis ja Kohtla-Järve hoone peaks valmis saama kuu aega hiljem.

Ida-Virumaal töötavad politseinikud ja päästeametnikud ühes hoones Narvas, Sillamäel, Jõhvis ja Iisakus.