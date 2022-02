Venemaa ja Valgevene alustasid ühisõppust

Ministeerium märkis, et õppuse eesmärk on välja töötada kaitseoperatsioon välisagressiooni mahasurumiseks ja tõrjumiseks, samuti terrorismi vastu võitlemiseks ja liitriigi huvide kaitsmiseks.

Õppuste käigus võetakse kasutusele meetmed, millega tugevdada piiri kaitset, et takistada relvastatud jõudude sissetungi, blokeerides relvade ja laskemoona teekonnad, teatas sõjavägi. Samuti harjutatakse ebaseaduslike relvastatud jõudude ja luurerühmade otsimist, blokeerimist ja hävitamist, seisab teates.

Vene sõjavägi saatis õppuste ajaks Kaug-Idast Valgevenesse kaks raketisüsteemide S-400 divisjoni. Moskva teatel osalevad õppustel ka 12 hävitajat SU-35 ja raketisüsteem Pantsir.

Jaanuari lõpus ütles Valgevene kindral Viktor Gulevitš, et pärast õppust lahkub Vene sõjavägi Valgevenest ning Euroopa naabritele pole mingisugust ohtu. Sama kinnitas sel nädalal Vene presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov.

NATO teatel on Valgevenes suurim hulk Vene vägesid pärast külma sõja lõppu.

Valge Maja nimetas õppust pingeid õhutavaks tegevuseks, olukorras, kus pinged on niigi suured seoses Ukraina piiridel toimuvaga. Venemaa on korduvalt eitanud plaani Ukrainat rünnata, kuigi nad on üle 100 000 üksuse Ukraina piirile koondanud.