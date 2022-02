Biden kiitis heaks ameeriklaste Ukrainast evakueerimise plaani

Poola saabusid hiljuti umbes 1700 sõjaväelast, peamiselt 82. õhudessantdiviisi langevarjurid. Need sõdurid rajavad ajutised kontrollpunktid ja telklaagrid Ukraina piirile. "Selle eesmärk on valmistuda vastu võtma ameeriklasi, kes võivad Ukrainast saabuda," ütlesid USA ametnikud ajalehele The Wall Street Journal.

Ametnikud kinnitasid, et sõdurid ei sisene Ukraina territooriumile. Eesmärk on toetada ameeriklaste saabumist. "Ukrainas on umbes 30 000 ameeriklast ja kui Venemaa peaks ründama, tahaksid paljud sealt lahkuda," ütlesid ametnikud.

Valge Maja tahab vältida Kabuli lennujaama kaose kordumist. "Afganistani evakueerimine oli tähelepanuväärne, kuid ka kaootiline. Me ei taha selle kordumist," ütles üks Pentagoni ametnik ajalehele The Wall Street Journal.

USA hinnangul ei varise Ukraina sõjavägi ja valitsus nii kiiresti kokku kui Afganistani valitsus. Ekspertide hinnangul võib Venemaa vallutada osa Ukrainast ja sissetung võib kesta pikemat aega.

Valge Maja lükkas samuti tagasi kõik võrdlused Afganistani olukorraga. "Ma arvan, et oluline on neid kaht riiki eristada. Näeme oma suhet jätkuvalt kui tihedat koostööd," ütles teisipäeval Valge Maja pressisekretär Jen Psaki.

Venemaa on eitanud Ukrainasse tungimise plaane, kuid on paigutanud Ukraina piiride lähedusse rohkem kui 100 000 sõdurit ja ütleb, et võib võtta täpsustamata sõjalisi meetmeid, kui tema nõudmisi ei täideta, sealhulgas NATO lubadust mitte kunagi Ukrainat liikmeks võtta.

USA on täiendavalt kõrgendatud valmisolekusse seadnud 8500 sõdurit, mis vajaduse korral Euroopasse saata.

Sel nädalal avaldas Pentagon uuringu, mis leidis, et Valge Maja ja välisministeerium reageerisid Talibani pealetungile liiga hilja. Sõjaväejuhid väidavad, et evakueerimine oleks toimunud palju efektiivsemalt, kui Bideni administratsioon oleks rohkem tähelepanu pööranud kohalikule olukorrale.