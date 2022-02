Kersti Kaljulaid ja tema endine nõunik Taavi Linnamäe asutasid fondi

Äriregistri andmetel on raeguseks kolm kuud vana MTÜ-l plaanis tegeleda ärinõustamise ja muu juhtimisalase nõustamisega. MTÜ juhatuse ainus liige on Taavi Linnamäe.

Sotsiaalmeedia postituses, kus Eesti 200 kampaaniat tegema läinud Linnamäe, Kaljulaidi nõuniku kohalt lahkumisest teatas, ütles ta, et ta plaanib käivitada Kaljulaidi fondi. "[Fondist] loodetavasti kujuneb aastatega üks toimekas mõttekoda, mis ühiskondlikku debatti panustab nii meil kui laiemalt," kirjutas Linnamäe.

Endiste kõrgete poliitikute fondid või sihtasutused on Linnamäe sõnul üsna tavaline vorm, kuidas ametikandjad oma elu sisustavad peale ameti lõppu. Linnamäe tõi näitena Tony Blair või Barack Obama, kes kõrge ameti järel samuti fondid lõid.

Sisuliselt võimaldab loodud MTÜ näiteks Kersti Kaljulaidil mõne tegevuse eest arveid esitada, et MTÜ eesmärke rahastada. Linnamäe ütles, et kuidas fondi tulupool kokku tuleb, seda nad veel arutavad.

Taavi Linnamäe asus Kersti Kaljulaidi nõunikuna tööle 2016. aastal. Varasem suhtekorraldusettevõtja aitas vedada presidendiks kandideerinud Allar Jõksi kampaaniat. Kui Kaljulaid presidendiks valiti, kutsus ta Linnamäe presidendikantseleisse tööle.

Peale Kaljulaiu ametiaja lõppemist asus Linnamäe esialgu tööle Kaljulaidi büroos. "Kui hakkas selguma, et sügisel seab end Kadriorus sisse uus riigipea, lubasin Kerstile, et aitan tal selle "elu pärast" ka käima joosta. Seda, kui hästi või halvasti see õnnestunud on, saab igaüks ise hinnata, aga vähemalt seestpoolt vaadates tundub, et võrreldes eelmise viie aastaga tempo väga oluliselt langenud ei ole," ütles Linnamäe sotsiaalmeedias.