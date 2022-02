Kütusemüüja: bensiini hind püsib tänavu ilmselt senisel tasemel

Kütusemüüjate hinnangul ei ole põhjust loota, et bensiin tänavu odavneks, samas ei prognoosi nad ka märgatavat kasvu. Põhiline murekoht on Ukraina kriis ning kui see peaks süvenema, kerkib ka nafta hind.

Toornafta hind tõusis eelmise nädala lõpus viimase kaheksa aasta rekordtasemele, lähenedes 100 dollarini barreli kohta. Eesti kütusetanklates tõusis bensiini 95 liitri hind ligi 1,68 euroni, püstitades sellega ka uue hinnarekordi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viimastel päevadel on toornafta hind jäänud 90 dollari kanti. Alexela juhatuse liikme Tarmo Kärsna sõnul jääbki nafta hind aasta lõikes sellisele tasemele.

"Ma arvan, et sel aastal me räägime ikkagi 90-95 dollari tasemest, allapoole kindlasti mitte. /.../ Kui olukord säilib, siis need hinnad, mis täna postis on, võivad jääda, kõikuda suurusjärk kolm kuni viis senti üles-alla," selgitas Kärsna.

Kui aga julgeolekuolukord Euroopas halveneb, võib nafta hind ka tõusta.

"Täna on kõige suurem määramatus mingid poliitilised sündmused, mis mõjutavad naftatootjariike ehk siis võib tõesti jõuda ka 100 ja enam dollarini," sõnas Kärsna.

Geopoliitilise määramatuseta võiks toornafta hind LHV analüütiku Kristo Aabi sõnul natuke langeda, sest koroonakriisist põhjustatud nõudlust on suudetud osaliselt rahuldada.

"Me oleme jõudnud sellisesse olukorda, kus nõudlust võib-olla väga palju enam juurde ei tule. Ja nüüd oleks võimalik tootjatel nii-öelda omapoolselt pakkumist suurendada järgi, et hinnataset alandada. Aga teisest küljest, keegi ei tea, kuidas, kui kaua Venemaa ja Ukraina konflikt aset leiab ja mis lõpplahendus seal on," selgitas Aab.

Kuid sellegi languse järel jääks hind Aabi sõnul pigem 80 dollari tasemele.

Toornafta hind ületas praegust taset aastatel 2013-2014, mil see maksis ligi 110 dollarit barreli eest. Kütus maksis siis tanklates 1,3 eurot liitri eest. Suurenenud maksude tõttu on praeguse kütuse lõpphind tunduvalt kallim.