Pärnu plaanib Uue Kunsti Muuseumile ruumid osta

Hoone Rüütli 40a ehitati aastatel 1939-1945 Eesti Panga Pärnu osakonna tarvis arhitektide Alar Kotli ja Anton Soansi projekti järgi. Majal on Pärnu ajaloos oluline roll, sest aastatel 1944-1967 töötas neis ruumides Endla teater, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viimane majas tegutsenud pank oli SEB Pärnu kontor. Uue kunsti muuseum kolis maja teisele korrusele sügisel 2020. Muuseumi rajaja Mark Soosaar kinnitas neljapäeval, et nõukogu on saatnud linnavalitsusele korduvalt kirju, et muuseumile appi tuldaks, sest muidu nad hakkama ei saa. Nüüd on linnavalitsus tegutsema asunud.

Pärnu linnavolikogu esimehe Andrei Korobeiniku sõnul sõltub plaani elluviimine paljudest asjaoludest. "Väga tahaks, et Uue Kunsti Muuseum jätkaks ja kesklinnas oleks väga hea koht. Minul oleks kahju, kui ta siit välja koliks ja ma arvan, et paljudel veel," ütles Korobeinik.

Korobeinik rääkis, et sisuliselt annaks linn pärast ostu selle Uue Kunsti Muuseumile rendile. Ta lisas, et muuseum saab ka praegu linna toetust, mille eest ta maksab renti osaliselt.

Korobeinik ütleb, et üldiselt ta ei pea õigeks, et linn ostab kinnisvara. Aga kunst on Pärnule väga oluline.



"Kunstimuuseumi saaga on olnud väga pikk ja üsna valus kõigile. Ja kui me saame sellise lahenduse, siis kõik pikas plaanis oleksid sellega rahul. Aga see sõltub sellest, kas läbirääkimised viiakse eduka lõpuni. Ja kui mitte, siis mingisuguse lahenduse me ikkagi leiame," rääkis Korobeinik.

Korobeiniku hinnangul sobib Uue Kunsti Muuseum väga hästi Iseseisvuse väljaku äärde ja kinnisvarahindade langemist oodata ei ole. Mis võiks olla kõrgeim hind, mida linn on nõus majaosa eest maksma, Korobeinik ei ütle.

Alar Laneman EKRE-st ei kiida linna ostukavatsust heaks. "Esmapilgul ei tundu see asi olevat ei korrektne ega õiglane. Ei ole aru saada, mis on see põhjendus, et linn sellise soetamise teeb. Pealegi linn on kogu aeg kurtnud, et rahalisi vahendeid on vähe. See on esimene suur küsitavus. Ja kui see peab paika, et tegelik põhjus on ainult üks, et see Mark Soosaarele suunata, siis on ka teine suur küsitavus. Asukoht on ju väga hea ja teisi soovijaid oleks ka kindlasti. Siin on kaks suurt küsitavust, mis teeb selle meie jaoks põhjendamatuks praeguse info põhjal," rääkis Laneman.