Viimase kolme nädalaga saatis USA Ukrainasse 1200 tonni sõjavarustust

Eelmise kuu lõpus kiitis USA president Joe Biden heaks umbes 200 miljoni dollari suuruse sõjalise abi Ukrainale. Relvi tarnivad ka teised NATO riigid, eesotsas Suurbritanniaga.

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov jagas neljapäeval Twitteris postitust, kus oli näha, kuidas riiki saabus järjekordne USA relvasaadetis. Pärast 22. jaanuarit on Kiievis maandunud vähemalt 15 USA suurt kaubalennukit.

Two more birds in Kyiv! Javelins, grenades & other defensive ammunition for @ArmedForcesUkr.The weight of military aid from our partners, which was delivered today-about 130 tons. In general now we got 15th birds with total weight more than 1200 tones! Will be continued pic.twitter.com/prwZafos72