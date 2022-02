USA ja Venemaa vähendavad diplomaatide arvu Ukrainas

Venemaa toob osa diplomaatidest Ukrainast ära, teatas välisministeerium. USA välisministeerium teatas samuti, et kutsub mittehädavajalikud töötajad oma Kiievi saatkonnast ära.

USA saatkond oma otsust Venemaaga kasvavate pingetega.

"Vaatamata diplomaatiliste töötajate vähendamisele jätkavad saatkonna tuumikmeeskond, meie pühendunud Ukraina kolleegid ning USA välisministeerium ja USA töötajad kogu maailmas väsimatuid diplomaatilisi ja abistavaid jõupingutusi Ukraina julgeoleku, demokraatia ja õitsengu toetuseks," kirjutas USA saatkond Twitteris.

Vene välisministeerium teatas, et otsustas "optimeerida" oma töötajate arvu Ukrainas, vahendas Reuters.

Ministeerium kinnitas, et Vene saatkond ja konsulaadid Ukrainas jätkavad tööd.

RIA Novosti allikas rääkis juba varem, et Moskva on otsustanud minna sama teed lääneriikidega, kes on otsustanud oma esindustest inimesi koju kutsuda.

Allikas selgitas, et Venemaa diplomaatide ja konsulaartöötajate lahkumisele Ukrainast viitavad raskused, mis on tekkinud konsulaatides ja saatkonnas kohtumiste kokkuleppimisel.

"Muide, Sergei Lavrov vihjas sellise stsenaariumi võimalikkusele pressikonverentsil pärast läbirääkimisi Briti välisministri Elizabeth Trussiga," meenutas ta.

Lavrovi ja Trussi kohtumine toimus 10. veebruaril ning selle järel ütles Venemaa välisminister Sergei Lavrov, et Moskva vaatab lääneriikide tegemisi ning võib-olla soovitab ka oma diplomaatiliste esinduste mittehädavajalikel töötajatel koju minna.

Venemaa Kiievi saatkond teatas samas, et töötab tavapäraselt ning otsust osalise evakueerimise kohta otsust pole.

Oma saatkonna personali evakueerimise plaanidest on teatanud mitmed lääneriigid eesotsas USA ja Suurbritanniaga. Paljud lääneriigid, nende seas Eesti omakorda on kutsunud oma kodanikke kiiresti Ukrainast lahkuma.

USA usub, et Venemaa võib juba järgmisel nädalal alustada sõjalist pealetungi või püüda ärgitada konflikti Ukrainas, ütles USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan reedel. Venemaa on rünnakuplaane eitanud.