Ukraina ei loobu NATO liikmeks pürgimisest

Ukraina suursaadik Ühendkuningriigis Vadõm Prõstaiko ütles esmaspäeval, et Ukraina ei loobu oma taotlusest saada NATO liikmeks. Varem väitis Prõstaiko, et Kiiev võib loobuda alliansiga liitumise taotlusest, et vältida sõda Venemaaga.