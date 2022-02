Ukraina president kutsus korraldama ühtsuse päeva

Zelenski kutsus rahvast lehvitama lippe ja laulma hümni ühtsuse näitamiseks 16. veebruaril ehk päeval, mil mõned lääne väljaanded on viidanud päevale, mil Venemaa võib Ukrainat rünnata.

Ukraina valitsusametnikud rõhutasid, et Zelenski ei eelda rünnakut kolmapäeval, vaid vastab välisajakirjanduses ilmunule.

"Nad ütlevad, et 16, veebruar on rünnaku päev. Meie muudame selle ühtsuse päevaks," ütles Zelenski videopöördumises.

"Nad proovivad meid hirmutada taas kord, kui toovad välja kuupäeva sõjalise tegevuse alustamiseks, lisas Zelenski. "Sel päeval toome välja oma riigilipud, riietume kollasesse ja sinisesse ning näitame kogu maailmale oma ühtsust."

Zelenski on korduvalt öelnud, et kuigi ta usub, et Kreml korraldab rünnaku Ukraina vastu, on selle tõenäosust lääneliitlased üle hinnanud.

Zelenski kabineti nõunik Mõhhailo Podoljak ütles uudisteagentuurile Reuters, et president reageeris osaliselt irooniaga meediateadetele.

"On päris mõistetav, miks ukrainlased on skeptilised erinevatele konkreetsetele kuupäevadele," ütles Podoljak ja lisas, et kui invasiooni algus muutub teataval määral ringreisi kuupäevaks, siis tuleb teadetesse suhtuda üksnes irooniaga.

Zelenski kabinet andis välja määruse, mis kutsub külasid ja linnu Ukrainasse lehvitama lippu kolmapäeval ja kõiki inimesi laulma hümni kell 10 hommikul.

Avalduses kutsutakse ka sõdurite ja piirivalvurite palgatõusuks.