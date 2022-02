Kallas suhtub skeptiliselt Tallinna WTA turniiri rahastamisse

"WTA tenniseturniiri korraldamiseks kolmel aastal küsitakse 2 700 000 eurot. Seda on näiteks peaaegu sama palju kui kogu Team Estonia ca 200 Eesti tipp- ja noorsportlase ning nende treenerite aastane toetus kokku või sama palju kui laulu- ja tantsupeo kollektiivijuhtide aastane palgatoetus. Ühe aasta turniiritoetuse – 900 000 euro – eest saaks aga näiteks maksta igale päästeteenistujale 500 eurot preemiat," kirjutas Kallas blogipostituses.

Ta lisas, et alati tulevad rahataotlused ootamatult ja alati öeldakse, et on meeletu ajasurve otsustamiseks.

"Reeglina öeldakse, et tegemist on ainukordse võimalusega ja see toob majandusele palju raha tagasi. Kui siis küsida, miks majanduses kasu saavad ettevõtjad ise pole valmis suurüritust toetama, kui see on nii kasulik, olen saanud ka vastuseks, et erasektor ei saa seda riski Covidi-tingimustes võtta. Aga miks siis riik peaks? Sel juhul jääb õõnsaks väide, et võistlusega kaasneb tohutu kasu majandusele, kui erasektor ise ei ole valmis seda võistlust toetama. Oleks ju loogiline, et need, kes kasu saavad, ise ka sellesse investeerivad."

Kallase sõnul toimub Tallinna plaanitav WTA turniir oktoobris ehk on üldse üks viimaseid turniire, mis hooajal mängitakse.

"Auhinnaraha ja saadavate punktide järgi on tegu n-ö neljanda taseme turniiriga, kust mängijad saavad vähem punkte, kui näiteks samal ajal plaanitud Moskva turniirilt. Moskva turniiri võitis eelmisel aastal Anett Kontaveit. Pole mingit kindlust, et Eesti parimad Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi Tallinnas toimuval turniiril üldse mängikski või et siia saabuks teisi sama taseme mängijaid."

Kallase sõnul on ta palunud kultuuriministrit, et see kaardistaks Eestile huvipakkuvad suurvõistlused ja "seaks selge plaani, mida me jahime ja mida mitte, millest on meile kasu, kus on meie fookus".

Kallase sõnul oleks loogiline, et iga-aastase eelarve planeerimisel selliste kulutustega juba arvestatakse või seatakse mingi reserv, mida selle jaoks kasutada saab.

Eesti Tennise Liit sai elukutseliste naistennisistide katusorganisatsioonilt WTA-lt pakkumise korraldada tänavu sügisel Eestis WTA 250 rahvusvaheline turniir, selle tarbeks otsitakse rahalist tuge nii riigilt, Tallinnalt kui ka erasektorilt.

Näiteks Rally Estoniat toetab riik aastas 2,5 miljoni euroga.